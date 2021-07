Inondations en Belgique : quels impacts pour l’agriculture ?

Le gel tardif du printemps ainsi que le froid et la neige au mois de mai avaient déjà ralenti les récoltes de cette année. Ces dernières ont au moins 15 jours de retard sur les récoltes qui normalement devrait déjà avoir lieu. Dominique Lebrun, vice-présidente de la FWA (Fédération Wallonne de l’Agriculture), qui a été très touchée dans son exploitation de Wavre confirme :"L’année était déjà très compliquée à cause du mauvais temps qui persiste, on savait depuis longtemps que ça n’allait pas être une grande année de récolte".

Evaluation d’ici 15 jours

"Avec les coulées de boue qui ont eu lieu, la bonne terre est partie", déplore un autre agriculteur. Les pertes pourront être évaluées d’ici 15 jours au moment des récoltes. Les agriculteurs espèrent que le retour du beau temps pourra vite sécher les sols encore totalement gorgés d’eau.

En Wallonie les cultures les plus touchées sont les betteraves, le maïs, le forment, le colza, le lin, les pommes de terre, des céréales pour le grain, … Toutes ces cultures "risquent de pourrir surtout les betteraves si le temps ne devient pas assez sec", "la récolte de fraises va être elle aussi compliquer, d’autant plus que cette année on a terriblement manqué de chaleur" explique une agricultrice.

Concernant le bétail aucune perte n’est à déplorer pour l’instant car de nombreux agriculteurs ont réussi à déplacer leurs bêtes à l’abri avant que l’eau atteigne 1m50 dans certaines prairies. Malheureusement les coupures d’électricité due aux crues ont empêché certains agriculteurs de procéder correctement à la traite des vaches.

Il va donc falloir encore attendre avant de savoir précisément combien la Belgique a perdu en récolte, mais l’année avait déjà mal commencé. Pour une agricultrice, on pourrait tabler entre "10% et 30% de perte sur cette année, et encore si on est optimiste et que la chaleur revient vite".

Dans le secteur de Wavre, les parcelles vont encore être touchées par des montées d’eau suite aux évacuations de la ville vers les campagnes. Ce qui risque encore d’alourdir les dégâts sur les récoltes.