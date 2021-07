Inondations en Belgique : quelles précautions et quels réflexes adopter avant de rentrer chez soi ?

Alors que la situation est encore sous surveillance dans le Hainaut et dans le Brabant Wallon, les victimes des inondations de la province de Liège, Namur et du Luxembourg découvrent petit à petit l’ampleur des dégâts. Mais le retour chez soi peut aussi être un danger et certains réflexes sont importants à avoir.

L’électricité et le gaz représentent les deux plus grands dangers auxquels vous serez potentiellement confrontés en rentrant chez vous après les inondations récentes. Annabel Vanbever, porte-parole d’ORES, gestionnaire des réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel insiste, il faut "débrancher tous les appareils électroniques et débrancher le disjoncteur principal".

Actuellement, environ 20.000 ménages sont privés d’électricité en Wallonie. Un peu moins de 300 cabines de distribution ont en effet été inondées et il est encore impossible pour les équipes techniques d’y accéder. Pour l’instant, il est encore difficile de préciser quand la situation sera rentrée dans l’ordre. Les communes touchées sont Baelen, Barvaux, Bomal, Cheoux, Durbuy, Eupen, Hampteau, Hodster, Hotton, Houffalize, Houyet, Limbourg, Marcourt, On (Marche-en-Famenne), Raeren, Rendeux, Rochefort, Warrizy, Spa, Theux et Verviers.

En plus de l’électricité, les routes et les transports en commun restent assez perturbés dans toute la Wallonie. Certaines communes sont aussi privées d’eau potable, notamment dans les provinces de Liège, Namur et du Brabant wallon.

Il y a encore de l’eau dans votre maison ? Si le niveau de l’eau à plus de 5 cm, porter des bottes en caoutchouc vous protégera d’une éventuelle électrocution. N’allumez pas non plus la lumière sans vous être informé auprès de votre commune quant à l’utilisation de l’électricité et de l’eau du robinet. Si votre eau du robinet est trouble ou un peu colorée, évitez de la consommer. Si nécessaire, les services communaux mettront de l’eau potable à disposition des citoyens. N’allumez pas non plus de bougie, d’allumette ou autre objet inflammable avant d’avoir aéré votre maison et de vous être assuré d’avoir fermé le gaz. Fermez toutes les vannes des robinets à gaz de votre habitation et vérifier le compteur. S’il continue d’augmenter, il y a de fortes chances qu’il y ait une fuite. Dans ce cas, aérez immédiatement l’entièreté de votre maison et appelez votre gestionnaire de réseau (RESA ou ORES).

La situation au niveau du gaz est un peu plus compliquée. Plusieurs communes et villages, Chaudfontaine, Trooz, Fraipont, Nessonvaux, Tilff et Embourg, ne sont d’ailleurs plus alimentés en gaz depuis qu’une conduite a été arrachée par le torrent dans la province de Liège. Gil Simon, directeur général du gestionnaire de réseaux de distribution RESA explique que "cette canalisation était accrochée sous le pont de Chênée et reste pour l’instant inaccessible". Il faudra donc attendre la décrue de l’Ourthe. Pour le moment, les risques y sont bien trop importants.