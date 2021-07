Inondations en Belgique : les mises à jour du centre de crise par province sur la situation

Une des plus grandes préoccupations pour le centre de crise reste les problèmes liés à l’eau potable.

La situation est en nette amélioration sur tout le territoire. Les recherches sont toujours en cours dans les zones touchées, mais les opérations de sauvetages sont pratiquement terminées. Pour l’instant on dénombre encore 37.000 foyers sans électricité dans les provinces de Liège et du Brabant Wallon.

L’eau est, en revanche, à nouveau potable dans la totalité des communes. Ce qui est aussi le cas pour la province de Namur et ses alentours. Mais la Défense apporte encore son soutien pour les opérations de nettoyage en cours à Profondeville, Walcourt et Yvoir. Les lignes électriques sont quant à elles remises en service dans de nombreuses communes.

Tandis que le Brabant flamand devient à nouveau stable, ça n’est pas le cas du niveau du Démer qui est encore sous surveillance. Les autorités se tiennent prête à intervenir rapidement si nécessaire. Au niveau du Dyle aussi on reste prêt à intervenir étant donné son niveau encore élevé, mais pour l’instant stable.

Le nettoyage se poursuit dans la province du Brabant Wallon, mais avec certaines difficultés. D’après le Centre de crise, 279 cabines électriques sont toutefois encore inondées et ne sont pas accessibles aux équipes techniques, laissant pour l’heure 20.000 clients sans électricité.

La Croix-Rouge recense actuellement tous les besoins dans les zones touchées et cherche une solution pour les biens qui ont été livrés jusqu’à présent et qui ne sont pas utilisés. Cela nécessite du temps et des concertations.

Si certaines personnes se sont portées volontaires il est impératif d’attendre l’appel de la croix rouge ou d’une commune pour se rendre sur les lieux.

Si vous souhaitez être volontaire les inscriptions se font ici. Le plus simple reste pour l’instant de faire un don rappellent-ils.