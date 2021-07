Inondations en Belgique : le point sur la situation par province du centre de crise

Depuis les inondations historiques qui ont frappé la Belgique, le centre de crise publie quotidiennement un premier état des lieux de la situation, province par province.

Cela fait désormais sept jours, jour pour jour, que les sinistrés doivent faire face à une situation difficile.

Depuis sept jours la situation avance sur le terrain, parfois pas assez vite. Par endroits, la situation s’améliore mais ailleurs, l’arrivée de nouveaux orages prévus ce week-end suscite quelques inquiétudes.

Voici le point du centre de crise :

Liège Les opérations de nettoyages sont toujours en cours et le problème des pillages a été amélioré grâce au renforcement des contrôles de police.

La DVI de la police fédérale (l’unité qui s’occupe de l’identification des victimes, ndlr) poursuit son travail et fait appel à des plongeurs.

Jusqu’au week-end prochain, le seuil d’alerte continuera à être dépassé sur cette section du Démer. Les bassins d’attente, situés plus haut le long du Démer, sont encore presque entièrement remplis. Là aussi, les gestionnaires font leur possible pour tenir compte des précipitations attendues à partir de samedi. La situation sur le terrain est suivie de près par les gestionnaires et les services de crise.