Inondations en Belgique : la N-VA et le VB demandeurs d’une commission d’enquête parlementaire au fédéral

Le chef de groupe N-VA à la Chambre, Peter De Roover, affirme qu’il proposera dès la prochaine Conférence des présidents la création d’une commission d’enquête parlementaire consacrée aux inondations de la semaine dernière. Le Vlaams Belang soutient aussi cette idée.

S’il est normal de se consacrer d’abord aux secours sur place, il y a aussi "des questions qui devront à un certain moment être examinées", dans le but d'"éviter de telles catastrophes à l’avenir ou d’en limiter les dégâts", estime la députée N-VA Yngvild Ingels.

Et cela doit se faire aussi au niveau fédéral, estime Peter De Roover, via une "enquête parlementaire approfondie après l’été".