Inondations en Belgique : dons en cash ou en nature, les entreprises privées sont aussi solidaires

Après les violentes intempéries qui ont touché une partie de la Belgique, des entreprises des secteurs public et privé se montrent solidaires des sinistrés. Parmi elles, certaines ont décidé d’apporter un soutien financier à la Croix-Rouge tandis que d’autres mettent en place des initiatives plus ciblées sur leur domaine d’activité.

Aujourd’hui, le montant des dons reçu par la Croix-Rouge s’élève à 4 millions d’euros. Un chiffre qui pourrait fortement augmenter prochainement : "Il y a un grand engouement de la part de la population mais aussi du monde de l’entreprise qui manifeste l’envie de soutenir nos actions par de gros dons financiers" raconte Ewran Wright, directeur marketing de la Croix-Rouge Belgique.

Et des gros dons financiers il y en a plusieurs. L’entreprise Delhaize a décidé de donner un million d’euros, tout comme la Loterie nationale et la BNP Paribas fortis. L’élan de solidarité est tel que certaines sociétés étrangères participent également à l’effort, comme la Deutsche Bank. De plus, des dizaines d’entreprises attendent que leur partenariat avec la Croix-Rouge soit finalisé et ont déjà promis d'envoyer des dons. Tous ces dons viendront donc renforcer l'enveloppe des 4 millions d'euros déjà récoltés.

Les dons ne s’arrêtent pas à l’argent. De nombreux colis alimentaires ont par exemple été envoyés par diverses sociétés de la grande distribution. Pour Jacques Taymans, en charge des partenariats de la Croix-Rouge, ce sont cependant les dons envoyés sur le compte bancaire de l’asbl qui sont les plus utiles aujourd’hui :"Le plus facile et le plus flexible dans une situation d’urgence, c’est l’argent. On peut alors acheter ce qui est le plus utile au moment T pour faire face aux besoins de la population". Par ailleurs, la mobilisation a été tellement importante ces derniers jours que certains dons en nature ne peuvent plus être accueillis. C’est le cas par exemple des vêtements : "Nous avons reçu trop de vêtements et nous avons dû en évacuer car ils gênaient les opérations sur place" détaille Ewran Wright.