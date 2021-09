Inondations : des containers seront mis à disposition des indépendants wallons sinistrés

Des containers seront mis à disposition des indépendants et des commerçants impactés par les inondations qui ont durement frappé la Wallonie à la mi-juillet, annoncent mercredi Willy Borsus et Christophe Collignon, ministres régionaux de l’Economie et du Logement.

Les indépendants concernés pourront bénéficier de ces constructions modulaires durant trois mois renouvelables après en avoir fait la demande à leur commune qui leur fournira les documents nécessaires.

Cette mise à disposition comprend la livraison, le montage, l’installation, le raccordement électrique, la location et l’enlèvement des containers, précisent les ministres.

Au total, 750 containers seront disponibles, dont 375 pour la province de Liège.