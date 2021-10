Le deuxième volet du rapport, attendu pour la mi-novembre, a demandé à des experts indépendants une analyse globale des services hydrauliques, de la manière de gérer ces infrastructures, et de formuler des recommandations pour le renforcement de la prévention et l’amélioration de la gestion des voies hydrauliques et des ouvrages comme les barrages. "Ce travail est encore en cours de réalisation" a annoncé le ministre.

Le premier volet de cette enquête concerne l’analyse de ce qu’il s’est passé lors des intempéries de la mi-juillet : quel a été le déroulé des événements , quelles décisions ont été prises, étaient-elles des bonnes décisions ? La gestion des voies hydrauliques et des barrages qui sont particulièrement décriées. Le ministre Henry a insisté pour que soit pris en comptes les vécus et observations sur le terrain, par les riverains touchés par les inondations : des témoignages seront donc présents dans ce rapport. "Leurs témoignages comptent énormément, c'est essentiel de savoir comment ont été vécus ces événements".

Ce 11 octobre à 11h sera présenté le premier volet du rapport des experts indépendants à propos des inondations de juillet en Belgique, qui ont durement touché les provinces de Liège et Namur. C'est le ministre wallon du Climat, Philippe Henry, qui a souhaité faire appel à des experts indépendants pour qu’ils analysent le déroulement des événements et examinent les décisions qui ont été prises, notamment la manière dont les barrages ont été gérés.

Les auteurs et auteure de ce premier volet du rapport sont Thomas Michaud du bureau Suisse Stuky, chef-adjoint du département eau et environnement, Catherine Fallon, professeure responsable au centre de recherche interdisciplinaire Spiral, qui porte sur la gestion des risques et l'analyse et l'évaluation des politiques publiques et Jacques Teller, professeur d'urbanisme à l'ULiège, qui dirige le laboratoire LEMA (Local environment management and analysis).

Pour établir le diagnostic des événements lors de ce inondations, plusieurs types de données ont été récoltées, a détaillé Thomas Michaud : bien évidemment, les données hydrologiques, météorologiques et hydrauliques, mais aussi des observations de terrain, ainsi que des témoignages de consultations administratives, des gestionnaires de barrage, et des citoyens.

Au niveau de l'analyse météorologique, l'objectif est de contextualiser les événements et de comparer observations et prévisions. Les principaux résultats sont :

cet événement de pluie peut être qualifié de rare à très rare en termes de répartition et d'intensité : la période retour est estimée à 100 ans, ce qui veut dire que l'on a vécu des pluies qui, statistiquement, n'arrivent qu'une fois tous les 100 ans,

les modèles ALARO et ECMWF ont sous-estimé les précipitations réellement tombées,

à la station de pluviométrie de Jalhay (là où la plus grande quantité de pluie a été mesurée), 4 pics de précipitation ont été enregistré.

Au niveau de l'analyse hydrologique et hydraulique, les objectifs étaient de reconstituer les débits de pointe, car les appareils de mesures ont été arrachés par la crue avant que l'on arrive à un débit maximal, et de contextualiser l'événement. Les principales conclusions sont :

En termes d'intensité, l'événement peut être qualifié de rare à très rare.

Le phénomène de crue a été rapide

On observe deux pics de crue sur la Vesdre : le 14 juillet en fin de journée, et le deuxième dans la nuit du 14 au 15 juillet. Une temporalité relatée par les citoyens consultés.

Pour l'Ourthe, les pics de crue ont eu lieu le 15 juillet au matin et en fin de journée.

Au niveau de la gestion des barrages, l'analyse s'est focalisée sur le barrage d'Eupen. Il a été conclu que vu la rapidité de la crue, il n'était pas possible aux gestionnaires d'effectuer des lâchers préventifs. "Sans la présence du barrage, la situation aurait été bien plus catastrophique, et on ne peut pas attribuer un phénomène de vague à la gestion du barrage" précise Thomas Michaud, du bureau d'étude suisse Stucky.