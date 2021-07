Inondations : à quand un retour à la normale sur le rail belge ? (cartes)

Voies inondées, coulées de boues et dégâts sur les infrastructures, prendre le train en Wallonie ne sera pas une mince affaire dans les jours à venir. "Le nombre de dommages dus aux pluies torrentielles des derniers jours aux voies entre Libramont-Betrix, Namur-Ottignies et Liège se compte déjà presque en centaines", a indiqué l’Union des Entrepreneurs de Travaux ferroviaires (UETF). Ce week-end, difficile d’envisager de circuler sur le rail dans l’est de la Wallonie où une grande partie des voies sont hors de services.

Ce week-end, l’heure est à l’évaluation des dégâts et aux premières réparations. De nombreuses lignes resteront à l’arrêt dans les deux sens. Ottignies, Charleroi, Libramont et en particulier Liège sont notamment affectés. Il ne sera pas possible non plus de rejoindre le Grand-Duché de Luxembourg depuis Bruxelles-midi. "Infrabel et la SNCB travaillent à la mise en place d’alternative", peut-on lire sur le site de la SNCB. Des bus de remplacement seront proposés là où c’est possible.

De nombreux trains IC et S sont donc concernés. Les détails des perturbations ici. Il sera néanmoins possible de circuler à l’ouest et au nord de Charleroi, Ottignies et Liège. Par ailleurs, les lignes reliant Gembloux/Jemeppe-sur-Sambre, Namur/Marloie, Beauraing/Bertrix, Rochefort/Bomal et Liège/Welkenraedt/Eupen restent dans le vert et seront assurées.

Un retour à la normale progressif