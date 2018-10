Inhabituel: Charles Michel fera sa déclaration à la Chambre le lundi 8 octobre

C'est lundi prochain que le Premier ministre Charles Michel présentera à la Chambre sa déclaration de politique générale. Ce qu'on a parfois appelé "le discours sur l'état de l'union", mais qui interviendra cette année exceptionnellement lundi, c'est-à-dire à la veille de la rentrée parlementaire. Celle-ci est en effet, constitutionnellement, fixée au deuxième mardi d'octobre. La rentrée du parlement, c'est généralement aussi l'occasion pour le gouvernement de présenter les grandes lignes de son budget pour l'année suivante. D'ailleurs la préparation de la déclaration de politique générale est généralement précédée, souvent à l'arraché, d'un conclave budgétaire. Rien de tout ça cette année.

Charles Michel présentera lundi sans doute plus un bilan de la législature que de grandes perspectives pour les 7 prochains mois restants.

Fenêtre étroite

Par ailleurs, depuis quelques années, la vraie échéance pour déposer le budget, c'est le 15 octobre, date à laquelle il doit être communiqué à la Commission européenne.

Le problème, c'est que d'ici au 15 octobre, l'agenda est plus que chargé. Le Premier ministre doit se rendre à Erevan en Arménie pour le Sommet de la Francophonie jeudi et vendredi prochain. Et puis, la plupart des membres de son gouvernement sont occupés par leurs élections communales, en particulier le week-end du 13 et 14 octobre. Bref, la fenêtre est étroite pour ajuster l'ébauche de budget réalisée en juillet dernier. Pourtant, les données de base ont évolué; le Bureau du plan ne s'est pas privé de signaler par exemple que les prévisions de croissance ne seraient pas au rendez-vous. Avec un timing aussi serré et dans un climat de fièvre électorale, l'exercice est périlleux, du moins pour être crédible.