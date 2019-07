Infrabel menace plusieurs petites lignes wallonnes

Selon une note interne à Infrabel, et consultée par l'Echo et De Tijd, de petites lignes ferroviaires wallonnes devront fermer et les investissements dans le port d'Anvers seront mis en péril si Infrabel ne reçoit pas de toute urgence une dotation supplémentaire, met en garde Infrabel dans une note interne que L'Echo et De Tijd ont consultée. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire avertit le prochain gouvernement.

Infrabel reçoit actuellement une dotation annuelle de près de 1 milliard d'euros. Mais selon un récent audit, le gestionnaire du réseau ferroviaire aura besoin chaque année, au cours des douze ans qui viennent, de 82 millions d'euros supplémentaires pour le maintenir en bon état. Si le gouvernement fédéral plafonne le budget de 2020 à 2024 au niveau actuel, Infrabel ne pourra pas investir suffisamment dans l'entretien des voies ferrées, des caténaires et des installations de signalisation.

Pas moins de 13 lignes de trafic devraient ainsi être fermées ou ramenées à une seule voie, ce qui concerne 684 trains de voyageurs et 103 trains de marchandises par jour. Le principal impact serait ressenti en Wallonie (12 des 13 lignes visées).