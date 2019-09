Information judiciaire à propos de Didier Reynders: le procureur du Roi décide de classer sans suite

Le procureur du Roi décide de classer sans suite l'information judiciaire ouverte à l'encontre de Didier Reynders, a déclaré l'avocat de ce dernier.

Une information judiciaire avait été ouverte sur Didier Reynders, avait été rapporté par L'Echo et De Tijd. Un ex-agent de la Sûreté de l'Etat s'est rendu en avril dernier à la police judiciaire fédérale pour lui communiquer une série d'allégations de corruption et de blanchiment à l'encontre du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la Défense (MR).

Dans son audition, que les quotidiens ont pu consulter, l'ex-agent de la Sûreté de l'État pointe une série de marchés publics et d'achats de l'État, tels que la construction de l'ambassade belge à Kinshasa, pour lesquels des pots-de-vin ont été versés, selon lui. Il cite également des corrupteurs, comme des marchands d'armes, et un candidat à l'élection présidentielle congolaise.

L'agent avait décrit les méthodes que Reynders et son homme de confiance auraient utilisées pour recevoir de l'argent et le blanchir. Il y est question notamment de vente à des prix surfaits d'oeuvres d'art et d'antiquités sans grande valeur. Des transactions immobilières suspectes et l'utilisation de sociétés-écrans sont également citées.