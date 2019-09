Informateurs royaux prolongés jusque début octobre : "la formation n'est pas encore envisageable"

Arrivés peu avant 15 heures au Palais de Bruxelles, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a), les deux informateurs royaux désignés par le roi le 30 mai, ont donc fait une nouvelle fois rapport de l’état d’avancement de leur mission visant à la base à "identifier les défis à relever par notre pays, et les possibilités ainsi que les conditions nécessaires en vue de former un gouvernement fédéral".

7ème tête-à-tête du genre après ceux du 30 mai, du 17 juin, du 1er juillet, du 12 juillet, le 29 juillet et le 17 août. Entre-temps, les deux informateurs ont multiplié les contacts avec tous les partis intéressés par la formation au fédéral, organisé deux tables de rencontres à 7 partis (N-VA, PS, MR, Cd & V, Open Vld, Groen et sp.a), rédigé une note dite de "pré-formation" et une synthèse concernant l’évolution du budget fédéral.

Une heure d'entretien cette fois à l'issue duquel tombait le traditionnel communiqué du Palais : "9 septembre 2019 – Sa Majesté le Roi a reçu en audience au Palais de Bruxelles Messieurs Didier Reynders et Johan Vande Lanotte. Les informateurs ont fait rapport au Roi. Le Roi les a chargés de dégager des points de convergence en vue d’entamer prochainement la formation du gouvernement fédéral. Les informateurs feront un rapport final au plus tard début octobre". La mission d’information continue donc…

Comme l’a expliqué Didier Reynders lors de la conférence de presse : "La phase de formation n’est actuellement pas encore envisageable et possible tant que les gouvernements régionaux notamment ne sont pas encore formés". Objectif donc : préciser, dégager les points de convergences entre partis pour mener à une formation d’un gouvernement fédéral. Les informateurs ont confirmé vouloir travailler sur base d’une série de thèmes concrets pour dégager ces potentielles convergences à savoir – comme déjà dit dans les conférences de presse précédentes du duo – migrations, pensions, assurance-maladie, emploi, sécurité, budget "bien entendu", climat, énergie, pauvreté, relations internationales et défense…