Infographie: qui sont les ministres survivants du gouvernement fédéral ?

Charles Michel n'est plus Premier ministre. Souhaitant se préparer à son futur poste de président du Conseil européen, il vient de passer ce dimanche le flambeau à l'ancienne ministre du Budget, Sophie Wilmès.

En cinq ans, le gouvernement fédéral a bien changé. Il suffit de consulter la photo des ministres du gouvernement Michel prise en octobre 2014 pour s'en rendre compte. Au cours des dernières années, les ministres ont déserté au compte-goutte le gouvernement belge. Et les raisons sont multiples : démission à la suite de scandale, départ de la N-VA de la majorité, ambitions personnelles... Sur les 18 ministres et secrétaires d'État de départ, il n'en reste actuellement plus que 7 en poste.

Et encore, c'est sans compter le départ imminent du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders (MR). Il devrait quitter le gouvernement fédéral dans les prochaines semaines pour devenir le prochain commissaire européen en charge de la Justice. Au total, deux tiers des ministres qui ont prêté serment en octobre 2014 auront quitté le navire du 16 rue de la Loi.

Retrouvez notre infographie pour mieux comprendre l'historique de ce jeu des chaises musicales politiques.