L'Ecolo Muriel Gerkens décide de quitter ses fonctions à la Chambre pour être éligible à la Province

Muriel Gerkens vient d'annoncer qu'elle quitterait ses fonctions de députée à la Chambre des représentants le 10 octobre prochain. Cette annonce clarifie la situation de l'élue Ecolo en vue du scrutin provincial du 14 octobre.

Muriel Gerkens misera donc tout sur l'échelon provincial, annonce-t-elle par communiqué: "Ma volonté était bien de me consacrer totalement à mon combat pour la province de Liège. Nous ne pouvons plus laisser les trois partis traditionnels PS-MR-CDH continuer à s'entendre entre eux sur le dos des citoyens. Les derniers rebondissements de cette semaine l'ont encore suffisamment démontré. Liège a besoin d'une alternative politique pour tourner le dos aux affaires. Les trois partis traditionnels ont engendré Nethys et Publifin. Ce n'est pas du problème que viendra la solution. Je veux pouvoir offrir une véritable alternative aux Liégeois. L'imbroglio administratif soulevé ces derniers jours ne peut pas occulter cet enjeu. J'ai dès lors décidé logiquement de démissionner de mon mandat à la Chambre afin de pouvoir être pleinement candidate aux élections provinciales".

Cette décision permettra en outre de ne pas transformer une erreur administrative en un coût collectif suite à des recours potentiels des autres partis, précise-t-elle.

Pour rappel, cette décision fait suite à la menace d'invalidité du scrutin provincial à Visé, annoncé dans le Vif l'Express. La députée fédérale Muriel Gerkens se présente comme tête de liste aux Provinciales. Or la loi a changé. Le code wallon de la démocratie locale interdit désormais à un parlementaire d'être éligible aux provinciales.

Résultat, le scrutin aurait pu être annulé et les Visétois peut être amenés à revoter pour les provinciales.

Muriel Gerkens était députée fédérale depuis 1999.