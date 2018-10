Indice de développement humain: la Norvège première sur 189 pays, le Niger dernier, la Belgique 17ème

Edité depuis 1990, le Programme des Nations Unies pour le Développement vient de publier sa mise à jour statistique 2018, basé sur les derniers chiffres disponibles de 2017. En ressort un classement de 189 pays, basé sur leur IDH ou Indice de Développement humain, basé sur plusieurs facteurs. L'idée de base de cet indice, c'est que le développement d'un pays ne doit pas être mesuré seulement en fonction du revenu par habitant, comme cela se fait souvent, mais aussi en fonction des résultats obtenus en matière de santé et d’éducation.

Un indice en progression partout... mais pas au même rythme La bonne nouvelle, c'est que l'indice est en progression globale: l’espérance de vie, l’éducation et l’accès aux biens et aux services ont atteint des niveaux sans précédent, note le rapport... mais avec de fortes inégalités parfois. Les femmes ont ainsi un indice inférieur à celui des hommes dans toutes les régions du monde. De plus, la dégradation de l’environnement (émissions de dioxyde de carbone, déboisement, raréfaction de l’eau douce, etc.) menace les gains de développement humain, note le rapport. Si l'on entre dans le détail, 59 de ces pays sont dans la catégorie "développement humain très élevé", 53 dans la catégorie "développement humain élevé", 39 dans la catégorie "développement humain moyen" et 38 seulement dans la catégorie "développement humain faible". L’IDH progresse dans toutes les régions et dans toutes les catégories de développement humain, mais à des rythmes très différents. L’Asie du Sud connaît la croissance la plus rapide (45,3 % sur la période 1990-2017), suivie par l’Asie de l’Est et le Pacifique à 41,8 %, puis l’Afrique subsaharienne, à 34,9 %.

Le top 5, le Flop 5, la Belgique et ses voisins En tête du classement, on retrouve surtout des pays européens, mais pas seulement: l’IDH le plus élevé est celui de la Norvège (0,953), devant la Suisse (0,944), mais l’Australie (0,939) suit juste derrière. L’Irlande (0,938) et l’Allemagne (0,936) complètent le top 5. Le premier pays asiatique est Hong Kong, huitième avec 0,933, devant Singapour (0,932). Les premiers pays américains sont le Canada, 12ème avec 0,926 et les Etats Unis, 13èmes avec 0,924. Les cinq derniers pays, par contre, sont tous Africains sont le Burundi (0,417), le Tchad (0,404), le Soudan du Sud (0,388), la République centrafricaine (0,367) et le Niger (0,354). Et la Belgique? 17ème, avec 0,916, elle se retrouve assez loin de l'Allemagne et même des Pays-Bas , 10ème avec 0,931, mais devant le Luxembourg (21ème avec 0,904) et la France (23ème avec 0,901)...

Une progression? Oui, mais pas vraiment Un plutôt bon résultat pour la Belgique, donc, d'autant que le précédent rapport la classait à la 22ème place avec 0,896, juste derrière la France (0,897). Une évolution positive, dès lors? Un examen attentif des critères permettant d'établir l'indice montre que c'est uniquement un seul des paramètres qui a réellement évolué entre les deux classements: les "expected years of schooling", soit le nombre d'années qu'un enfant en maternelle peut espérer suivre dans l'enseignement si le niveau de scolarité actuel est maintenu. Bizarrement, ce taux est brusquement passé d'un rapport à l'autre de 16,6 années à 19,2, sans qu'un changement dans la législation ou les habitudes belges puisse l'expliquer. Plus étrange encore: quand on examine l'évolution des indices donnée par les Nations Unies dans son rapport 2018, on s'aperçoit que selon le nouveau rapport, ce taux était déjà de 19 en 2015, alors que le rapport 2016 l'établit à 16,6 pour cette même année. Idem pour l'index global, qui n'aurait que peu évolué selon le rapport 2018, qui reprend en fait des chiffres tout à fait différents pour l'année 2015... Y a-t-il eu un bug ou une correction, qui a été appliquée pour les précédentes années? Nous n'avons pas encore reçu les explications demandées aux Nations Unies, mais on peut en tout cas penser que cette progression dans le classement tient donc plus à la méthode de calcul qu'à une réelle évolution sociale dans notre pays. Qui est dans tous les cas dans le peloton de tête...