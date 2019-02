Indicateurs de l'enseignement: disparité socio-économique importante entre les formes d'enseignement secondaire

Qui sont les élèves scolarisés en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Combien sont-ils ? Combien d’élèves redoublent ? Combien coûte un élève ou un étudiant chaque année? Les "Indicateurs de l’enseignement" présentés par la Fédération Wallonie-Bruxelles apportent cette année encore une kyrielle de chiffres. Autant d’éléments qui permettent d’éclairer le contexte dans lequel évolue notre enseignement et montrent ses principales évolutions.

On y apprend notamment que la quasi-totalité des jeunes âgés de 3 à 17 ans est scolarisée. Chez les 12-17 ans, 96 % sont inscrits en Wallonie et à 76 % à Bruxelles. Ce taux varie entre 33 % et 54 % chez les 18-22 ans. Ce rapport revient également sur les phénomènes de relégation et de ségrégation comme le redoublement, la diminution du taux de sorties précoces, l’orientation vers l’enseignement spécialisé, le retard scolaire et les changements d’établissement.

Taux de redoublement

En 2016‑2017, 3% des élèves de l’enseignement primaire et 12% des élèves de l’enseignement secondaire de plein exercice redoublent. De manière générale, ces taux restent relativement stables depuis dix ans. Les différences sont importantes entre l’enseignement maternel, primaire et secondaire.

Le taux de maintien en 3e maternelle est en baisse. Il passe de plus de 5% en 2007-2008 à 1,4% en 2016‑2017. Dans l’enseignement primaire, le taux de redoublants demeure le plus élevé au cours des deux premières années de l’enseignement primaire. Toutefois, cette tendance est en diminution : en première primaire, ce taux passe de près de 7% en 2007‑2008 à 5,1% en 2016‑2017. En deuxième année primaire, le taux de redoublants diminue là aussi passant de 5,2% depuis 2007‑2008 à 3,5% en 2016-2017, après une légère augmentation en 2014‑2015.

Dans l’enseignement secondaire, les chiffrent varient en fonction du type d’enseignement. Comme il n’y a plus de redoublement, les indicateurs montrent les tendances à partir de la troisième année. Parmi les élèves inscrits en troisième générale, 12% des élèves inscrits redoublent, soit 4142 élèves. En troisième année de la forme technique ou artistique de qualification, le taux de redoublement s’élève à 20% et en troisième année de la forme professionnelle, le taux de redoublement s’élève à 23%.

Disparités socio-économiques

Les indicateurs montrent une répartition différenciée des élèves en fonction de l’indice socioéconomique. Cette disparité apparait très tôt dans le parcours scolaire et s’accentue tout au long de la scolarité obligatoire. Elle varie fortement selon les formes et les degrés d’enseignement.

Dans l’enseignement secondaire, une différence s’observe entre le plein exercice où l’indice socio-économique est plus élevé que dans l’enseignement en alternance. Il apparaît également que l’enseignement spécialisé accueille des élèves issus de milieux moins favorisés, tous niveaux confondus.

Notez que cette disparité socio-économique importante entre les formes d’enseignement secondaire se marque dès l’entrée dans le secondaire. Avec un écart important entre l’indice moyen du premier degré différencié et celui du premier degré commun. Un écart qui ne cesse de s’accentuer dans les degrés supérieurs.

Stabilité des équipes pédagogiques

Ce rapport fournit également des indicateurs sur les titres requis des nouveaux enseignants, par fonction, dans l’enseignement fondamental et secondaire ordinaire et spécialisé. Ils montrent la stabilité des équipes pédagogiques dans l’enseignement secondaire selon le réseau, la province, la taille de la structure et l’indice socio-économique des établissements. Ces chiffres montrent notamment une stabilité plus faible des équipes pédagogiques dans les établissements à indice socioéconomique les plus faibles.