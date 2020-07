Indemnités wallonnes de 5000 euros dans le cadre du coronavirus : 86% des paiements ont été effectués

A la date du 13 juillet, 86% des indemnités de 5000 euros accordées par la Région wallonne aux entreprises fermées à la suite des décisions du Conseil national de sécurité pour lutter contre le coronavirus, avaient été payées, a affirmé le ministre régional de l’Economie, Willy Borsus, en commission du Parlement de Wallonie.

Au total, 67.593 dossiers ont été introduits jusqu’à la date butoir du 31 mai et 58.448 paiements ont été effectués, soit 86,47% des demandes.

Parallèlement, 4572 dossiers sont toujours en attente des renseignements complémentaires demandés par l’administration ; 2738 dossiers sont en cours de traitement et 1835 dossiers ont été refusés.

Les paiements d’indemnités forfaitaires de 2500 euros également en cours

Quant à l’indemnité forfaitaire de 2500 euros, octroyée à ceux qui ont vu leur activité interrompue substantiellement en mars et en avril et qui ont bénéficié du droit passerelle, elle a fait l’objet de 44.217 demandes. Sur ce total, 30.171 dossiers ont été liquidés ; 2182 dossiers sont en attente de renseignements complémentaires ; 11.282 dossiers sont en cours de traitement et 581 ont été refusés.

Enfin, le 9 juillet dernier, le gouvernement wallon a également adopté, en première lecture, un texte prévoyant une prime de 3500 euros pour les secteurs qui restent largement impactés par la crise, essentiellement dans l’événementiel. "Ce texte doit encore faire l’objet de l’avis du conseil d’Etat puis doit nous revenir afin que nous puissions mettre en œuvre ce dispositif", a expliqué le ministre Borsus.