Indemniser les coopérateurs d'Arco? C'est l'Europe qui décidera

Les principaux ministres du gouvernement fédéral se sont mis d'accord dans la nuit à Val-Duchesse sur l'ajustement budgétaire pour 2019. Ils devaient trouver 2,6 milliards, c'est chose faite. Pour commenter les différentes mesures de cet accord sur La Première, David Clarinval, chef de groupe du MR au Parlement fédéral.

"C’est une excellente nouvelle. Ça faisait déjà quelque temps que le gouvernement travaillait dessus. On ne connait pas encore tous les détails, mais on peut déjà dire qu’il n’y aura pas de nouvelles taxes ou d’économie difficiles à faire peser sur les épaules de nos concitoyens. Grâce à des corrections techniques, mais aussi des mesures structurelles, notamment dans le domaine de l’emploi. Nous allons pouvoir aborder le budget de l’année prochaine avec une équilibre fort recherché", explique David Clarinval.

30% de Belfius en bourse

Dans cet accord, on retrouve notamment la mise en bourse partielle de Belfius.

"On parle de 30% de la banque Belfius. Ce sont plusieurs milliards, peut-être 3 milliards d’euros, qui vont pouvoir être mis en bourse et qui vont venir désendetter l’Etat. Il y a la volonté de vouloir désendetter, de passer sous les 100% du PIB pour la dette et c’est une des mesures qui est importante pour y arriver. On conservera encore des dividendes évidemment puisque nous aurons encore 70% de la banque. C’est un pas pour avoir une gestion moderne de la banque."

L'Etat possédera donc toujours la majorité (70%) et contrôlera toujours la banque, "mais ça va donner un peu d’oxygène à cette banque pour pouvoir continuer son développement et son accroissement au niveau international".

Indemniser les coopérateurs d'Arco?

En contrepartie de cette mise en bourse partielle: l’indemnisation des coopérateurs d’Arco, ces actionnaires un peu particuliers (environs 800.000), principalement du côté de la Flandre, qui ont tout perdu lors de la faillite de Dexia, l’ancêtre de Belfius.

Un choix qui ne plait pas aux autres actionnaires de Dexia, qui parlent d'un traitement défavorable. "Les coopérateurs d’Arco ne sont pas des actionnaires identiques aux autres puisqu’ils avaient acheté des parts d’une coopérative, qui a elle-même acheté des actions Dexia. Donc, ils ne sont pas identiques à un actionnaire classique qui achète en bourse. Ici, la volonté du CD&V était de permettre une indemnisation partielle des pertes, on parle de 40%, qui pourraient être remboursés."

Une sorte de cadeau aux électeurs du CD&V, puisqu’une partie des coopérants sont associées au lectorat du parti... "C’est le pilier chrétien qui était principalement impliqué dans cette coopérative, mais ça fait partie de l’accord du gouvernement. Et des moyens vont pouvoir être issus de la vente de Belfius pour pouvoir indemniser ces coopérateurs."

Pourtant, rien n'est réellement décidé car "il sera nécessaire d’obtenir le feu vert de la Commission européenne sinon cette opération ne pourra pas avoir lieu." Et l'on sait que la Commission avait déjà recalé cette volonté d'indemnisation auparavant. "Il y a un dialogue qui est enclenché. On verra ce que cette dernière dira."

4ème opérateur, "Job deal"

Autre point dans cet accord du budget, l’arrivée d’un 4ème opérateur téléphonique, "une excellente opération", selon lui. "Ça va faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’Etat sans devoir augmenter les taxes ou imposer des économies difficiles au consommateur. Mais ça va permettre au consommateur d’obtenir une réduction des coûts de téléphonie mobile."

Il précise qu’en Belgique, "on a des tarifs dans les plus élevés d’Europe. La présence d’un 4ème opérateur va induire plus de concurrence et faire diminuer les prix au profit des consommateurs."

Autre accord phare : le "Job deal". Le principe, activer au maximum les chômeurs et de pouvoir trouver des candidats pour les nombreux postes vacants sur le marché de l’emploi. On y retrouve une mesure particulièrement explosive, une nouvelle forme de dégressivité des allocations de chômage.

"Il faut savoir que sur l’emploi, le gouvernement a fait un bilan vraiment remarquable : ce sont plus de 200.000 emplois nets qui ont été créés. Mais, aujourd’hui on est confronté à une pénurie d’emploi."

Pourtant, certaines personnes n’ont parfois pas la possibilité de pouvoir proposer leur candidature à certains emplois. "Il est clair que tout le monde ne doit pas être mis dans le même panier. Mais en effet, la volonté du gouvernement c’est d’induire les demandeurs d’emploi vers les métiers en pénurie au travers de formations, de primes, de diminutions de cotisation. Mais aussi avec une diminution plus rapide de leur allocation."

Il s'explique: "Les 6 premiers mois, l’allocation sera supérieure à ce qu’elle est maintenant pour permettre justement à ceux qui vivent un moment difficile, de pouvoir retomber et ensuite retrouver plus rapidement le milieu du travail."