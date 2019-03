Indemnisation des victimes des attentats: "Oublier nos victimes, c'est un désastre démocratique et humain", selon Milquet

Ce lundi 11 mars, c’est la journée européenne des victimes du terrorisme. Comment ces personnes sont-elles indemnisées en Europe et est-ce que la Belgique est à la hauteur ?

Joëlle Milquet (cdH), a été conseillère spéciale du président de la Commission européenne, Jean Claude Juncker, à ce sujet et doit remettre un rapport ce lundi à la Commission, avec des recommandations concrètes pour améliorer l’indemnisation des victimes.

En Belgique, « il y a eu quelques améliorations, mais beaucoup trop faibles, et pas en phase avec celles que je remets aujourd’hui au niveau européen ». Car l’objectif est bien là, avoir une dimension européenne, un processus unique.

« Le cadre européen actuel, qui impose des éléments aux États membres pour le moment, est trop flou et pas assez ambitieux. C’est un cadre pas du tout harmonisé et on voit que l’indemnisation est une simple assistance financière. Je viens avec plusieurs recommandations », explique-t-elle.

Réparer le dommage psychologique, médical, matériel, professionnel et pratique

« Premièrement, la victime a le droit d’être indemnisée pour l’ensemble de tous les dommages par l’auteur de l’infraction. Mais c'est se dire que si l’auteur est défaillant, les Etats doivent indemniser de la même manière. Ensuite, le terme d’indemnisation doit devenir "réparation". On doit réparer le dommage psychologique, médical, matériel, professionnel et pratique. Le troisième c’est de dire que ce n’est pas qu’une somme financière, les victimes ont besoin de services multidisciplinaires en nombre et gratuits. On demande aussi que la victime puisse être indemnisée dans son Etat de résidence. »

Avec ces recommandations, elle veut renverser la logique. « Tout le monde pense que d’abord, c’est la procédure judiciaire et que c’est l’auteur qui doit vous indemniser. Les gens attendent des mois et des années pour des auteurs insolvables. Ici on dit que ce sont les États membres qui doivent indemniser immédiatement la victime et faire la procédure judiciaire au nom de la victime pour qu’elle n’ait plus qu’un point de contact. »

Un coordinateur au niveau européen pour l’ensemble des droits des victimes

Mais est-ce que cette centralisation des indemnisations pour les victimes, qui revient souvent dans les griefs des victimes, est possible ?

« Je demande qu’il y ait un coordinateur au niveau européen pour l’ensemble des droits des victimes pour améliorer la coordination entre États membres et instit européennes. On veut que chaque Etat ait un coordinateur national, une seule stratégie avec l’ensemble des entités fédérées et l’État fédéral et qu’on ait un centre de crise qui implique les victimes, comme en France, et pour les victimes, un seul point de contact et un référent qui l’accompagne dans toutes les étapes. »

Certaines victimes ont dénoncé de nombreuses fois le système d’indemnisation. C'est le cas notamment de Philippe Vandenberghe, une des victimes des attentats du 22 mars 2016 à Zaventem, qui menait une grève de la faim depuis 25 jours. Il affirmait, ce 10 mars, avoir été contacté par le Premier Ministre Charles Michel, avec une « bonne nouvelle ».

« J’ai été très gênée il y a un an, quand j’ai rencontré l’ensemble des victimes et qu’elles m’ont expliqué comment elles avaient été traitées. On est pointé comme les mauvais élèves après les attentats parce qu’on n’était pas prêt. Je ne comprends pas pourquoi n ne s’est pas dit : le temps d’une réforme est trop long, donc on fait une loi d’exception pour les victimes du 22 mars. On les indemnise complètement, on dégage 25 personnes pour les accompagner. Certains n’ont pas encore été indemnisés, les assurances n’ont pas toujours joué le jeu. Oublier nos victimes c’est un désastre démocratique et humain », insiste-t-elle.