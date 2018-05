Incroyable inflation de questions posées au parlement de Wallonie

Comme leurs homologues des autres assemblées parlementaires, les députés wallons jouent essentiellement deux rôles. Ils participent au travail législatif par le dépôt de propositions de décret et d'amendements, par l’examen des textes en commission et en séance plénière, et par le vote de nouvelles dispositions décrétales.

Ils participent aussi au contrôle de l’action du gouvernement, l’exécutif régional dans ce cas. Et sur ce plan, on peut dire que les députés qui siègent à Namur n’ont pas le pied sur le frein.

Terrible augmentation

Dans leur arsenal, ils ont la possibilité de poser des questions orales, écrites, urgentes ou d’actualité, et de formuler des interpellations. Et depuis le début de l’actuelle législature il y a 4 ans, selon les statistiques officielles du parlement wallon, les députés régionaux ont interrogé 29 154 fois les deux gouvernements qui se sont succédés, celui de Paul Magnette (PS) et celui de Willy Borsus (MR).

C’est autant que durant les 5 ans de la précédente législature (29 158 questions entre 2009-2014), soit, sur base annuelle, une variation à la hausse de 25%. Et si on recule encore un peu plus dans le temps, lors de la législature 1999-2004, l’augmentation s’élève à… 693% !

A titre de comparaison, les députés de la Fédération Wallonie-Bruxelles (en grande majorité, les mêmes que ceux qui siègent en Wallonie) ont posé environ 15 600 questions au cours des 4 dernières années, c'est-à-dire environ deux fois moins qu’au parlement wallon.

Par contre, à la Chambre, et sur la même période, le volume de questions écrites posées (18 600) est sensiblement le même qu’à Namur (18 429).

Constat à nuancer

Les chiffres ne disent pas tout, mais ils sont révélateurs de certaines tendances.

Il faut rappeler qu’une 6e réforme de l’Etat est passée par là, et que les matières et les budgets gérés par la Wallonie ont encore augmenté. Il est donc logique que l’activité parlementaire ait évolué en parallèle. Le fait régional s’est affirmé, et le volume de travail au sein de l’assemblée parlementaire en est une résultante. Un décret à la même valeur qu'une loi, et l'assemblée wallonne joue pleinement son rôle.

On pourrait aussi ventiler ces chiffres par député. On constaterait que certains n’atteignent même pas le seuil des 100 questions, alors que de rares autres en ont déjà formulé plusieurs milliers. Le nombre n’est certes pas un gage de qualité (d'autant que l'intérêt de certaines interrogations est parfois relatif...), mais il apparait régulièrement que les plus prolifiques sont aussi ceux qui assument leur mandat avec le plus de sérieux.

Il convient encore de souligner que cette abondance peut par contre nuire au dynamisme de l’assemblée (il suffit pour s’en rendre compte d’assister à la litanie lénifiante des questions lors de certaines séances) et à l'abattage du gouvernement (certains collaborateurs ministériels sont employés quasiment à temps plein pour formuler les réponses aux députés).

Mais les chiffres sont là. Et rien n’indique que cette tendance exponentielle va ralentir. Ce qui apporte de l’eau au moulin des partisans d’une révision du calendrier actuel, afin qu'un jour les députés wallons siègent davantage à Namur et un peu moins régulièrement au parlement francophone. Le débat reste ouvert.

