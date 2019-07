Incendie, effondrement de toitures… Les orages ont provoqué des dégâts essentiellement en province de Liège

Hier, en fin d’après-midi, la province de Liège a été touchée par des orages accompagnés de pluies courtes mais intenses. Les orages ont touché essentiellement la province de Liège. Au total, les pompiers de la zone de secours de Liège ont procédé à une cinquantaine d’interventions depuis 18 heures Le plus gros dégât dans la région liégeoise a été l’effondrement du toit d’un magasin Delhaize à Chaudfontaine. L’eau s’est ainsi rapidement infiltrée dans le bâtiment. Les pompiers sont arrivés sur place et les clients ont été évacués. Les pompiers sont également intervenus pour des dégâts plus mineurs, tels que des branches d’arbres entravant le chemin ou des soucis de toitures.