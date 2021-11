Incendie dans l'école de La Providence à Templeuve, dans le Tournaisis

Un incendie s'est déclaré jeudi dans une des ailes de l'école de la Providence à Templeuve, dans l'entité de Tournai. Six corps de pompiers sont intervenus. L'aile où l'incendie s'est déclaré a été entièrement détruite. On ne déplore aucun blessé.

Venant des casernes de Tournai, Mouscron, Rebaix, Antoing, Estaimpuis et Leuze, deux camions-échelles, trois autopompes, six camions-citernes et plusieurs véhicules de commandement ont été dépêchés sur les lieux. "Cette école est un bâtiment en L, comprenant un rez-de-chaussée, un étage et des combles. Une partie de l'établissement est plus ancienne, l'autre a été rénovée. Le feu a pris dans la partie rénovée, celle qui longe le terrain de football de Templeuve. Des locaux du foot, imbriqués dans ceux de l'école, ont d'ailleurs été touchés. Malgré les très importants moyens en hommes et en matériel qui ont été déployés, l'aile rénovée a totalement été détruite. Vers 06h30, nous étions maîtres de la situation. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée", a précisé le major Gillet, qui a supervisé l'intervention.