Incendie au domaine militaire de Brecht: l'interdiction de fumer dans les réserves naturelles est décrétée en province d'Anvers

Le gouverneur de la province d'Anvers, Cathy Berx, a décrété samedi l'interdiction absolue de fumer dans les réserves naturelles et les forêts de la province d'Anvers, avec effet immédiat. Dès ce jour, il est même interdit d'allumer un feu (de camp) dans toute la zone. L'Agence Nature et Forêts (Agentschap voor Natuur en Bos) du gouvernement flamand a, par ailleurs, émis un code orange pour la province d'Anvers.

Le code orange signifie que le danger d'incendie est élevé. "L'incendie du Groot Schietveld à Brecht montre que la nature est très sèche et que le feu peut se propager rapidement. Soyez donc extrêmement vigilants et attentifs aux incendies dans la nature, et à tout ce qui peut provoquer ces sinistres", a déclaré le gouverneur