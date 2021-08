Impuissant, Bart De Wever s’insurge contre le retrait des militaires du quartier juif à Anvers

À partir du 1er septembre, les militaires ne patrouilleront plus autour de sites qui pourraient être la cible d'attentats, comme le quartier juif d’Anvers. Le bourgmestre Bart De Wever s’insurge contre cette décision. L’absence de la N-VA du gouvernement fédéral a des conséquences dans la ville de son président…

"Une gifle dans le visage de la communauté juive et de la police anversoise". Le titre de Het Laatste Nieuws reprend une citation choc du bourgmestre d’Anvers et président de la N-VA, Bart De Wever qui dénonce l’absence de moyens fédéraux pour assurer à l’avenir la sécurité de la communauté juive. Selon lui, le gouvernement fédéral n’a pas tenu sa parole et contraint les polices locales, notamment à Anvers, à intervenir.