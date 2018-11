Implant files: pour l'Agence fédérale des médicaments, "chaque incident est un incident de trop"

Le Consortium international des journalistes d’investigation a publié une nouvelle enquête ce lundi et les conclusions peuvent faire froid dans le dos : à travers le monde, 1.700.000 blessés et plus de 80.000 morts seraient recensés chaque année à cause de la pose d’un implant.

L'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé (AFMPS) a réagi à cette annonce dans un communiqué. Tout en soulignant que la sécurité du patient reste sa première priorité, elle indique que "chaque incident est un incident de trop. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Le rapport bénéfices-risques de chaque dispositif médical doit être analysé et nous devons nous assurer que les bénéfices pour le patient l'emportent sur les risques."

L'AFMPS déclare mettre davantage l'accent sur la formation et la sensibilisation des acteurs sur le terrain afin qu'ils se conforment à leur obligation légale de notification. Elle travaille également sur la mise à disposition d'un outil plus simple pour la notification des incidents. "C'est pourquoi la notification d'incidents liés à des dispositifs médicaux, par les fabricants, les distributeurs, les professionnels de la santé et les patients, est le principal facteur pour surveiller et surtout améliorer la sécurité d'un implant une fois mis sur le marché."

Transparence

Pour l'AFMPS, la transparence est primordiale : "Les informations que l'agence peut fournir doivent également être lisibles et compréhensibles pour le patient et le citoyen. Toutefois, l'AFMPS travaille dans le cadre de la législation sur la protection de la vie privée et du secret médical, et doit tenir compte du caractère confidentiel des communications avec les fabricants".

Une nouvelle législation entrera en vigueur en 2020 et l'AFMPS assure contribuer activement au sein des différents groupes de travail pour une mise en oeuvre stricte des nouvelles règles et une amélioration continue de la législation.