Immersion en maison de repos: aurons-nous les moyens de bien vieillir ?

"J'ai déjà contracté une épargne-pension en me disant qu'il valait mieux la préparer pour avoir un acquis. En travaillant ici, on prend beaucoup de valeur par rapport à ce qu'il va se passer plus tard. On rentre chez soi et on s'interroge" confie l'aide-soignante.

Quand l'aide-soignante entre dans sa chambre, Marie-Lucie lit son journal. Elle est à la rubrique nécrologique, "je regarde toujours ceux qui sont parti avant moi. Ça me fait un peu de peine et, d'un autre côté, je me dis qu'ils ont de la chance de partir parce que l'on ne peut quand même pas toujours rester ici. On est bien ici mais on doit quand même faire de la place pour les autres. Il y aura de plus en plus de personnes âgées et où iront-elles?" Avant de s'adresser à Sophie, "quand vous aurez mon âge, il y aura plus de maisons de repos mais je ne sais pas si elles seront mieux. L'argent va manquer."