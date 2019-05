Immersion au commissariat de Liège : les policiers sont-ils mis sous pression?

« On essaye de tourner la page »

Mike Imperatore le sait depuis ses douze ans : il sera policier. Aujourd’hui inspecteur principal au service d’intervention, il est passionné par son métier. Un métier d’action, dangereux aussi, mais Mike Imperatore ne vit que pour cela ou presque. Il aime être sur le terrain, toujours prêt à intervenir.

Lors de l’attaque terroriste de l’année dernière, ce policier était en première ligne sur le terrain. Après cela, il a fait appel au service de « stress team » de la police. « J’ai fait appel à ce service, pas pour comprendre, mais pour passer au-dessus. Et ce qui m’a réellement aidé, c’est de travailler le lendemain, confie-t-il. On revient au boulot, on parle avec les collègues et on n’efface pas, mais on passe à autre chose et on essaye de tourner la page. Il y a quand même une remise en question, c’est obligatoire. On se demande si on a bien posé certains actes. »

Il est aussi bien conscient que l’image de la police souffre. Si, après des événements tels que l’attaque terroriste, les policiers sont applaudis, les choses changent déjà quelques jours plus tard. Et les réseaux sociaux n’y sont pas pour rien : « Aujourd’hui, on va vous filmer pour tout. Et là, ce qui est embêtant, c’est qu’on ne voit jamais qu’une facette de l’intervention. Les gens ne se rendent pas compte. On se limite à une vidéo de 40 secondes sur les réseaux sociaux pour dire que la police a mal travaillé alors que, si on pose un acte, c’est qu’on a des raisons ».