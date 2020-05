Images, pubs, santé: le règlement de protection des données a 2 ans... et de grands chantiers

En Belgique, l'APD s'est prononcée et un mode de traçage a été trouvé , version "call center" plutôt qu'application, qui respecte la protection des données personnelles . Il s'agissait de s'assurer que ces données soient stockées temporairement, de façon sécurisée et ne soient pas utilisées à d'autres fins.

"Jusqu’ici, nous faisions des enquêtes plutôt de façon réactive", explique la porte-parole. "Nous réagissions à des plaintes. Mais de plus en plus, nous essayons de tendre vers des enquêtes plus globales pour protéger mieux l’entièreté des droits des Belges. Nous commençons des enquêtes sectorielles, thématiques. Par exemple, là, nous finalisons une enquête sur la gestion des cookies par une série de sites internet que les Belges consultent énormément."

De plus en plus, cette instance changée de contrôler l'application du règlement européen entame des enquêtes de façon proactive.

L'an dernier, l'Autorité de protection des données a ainsi mené 100 inspections qui ont abouti à 59 sanctions dont 9 amendes, pour un montant cumulé de 189.000 euros. La sanction n'est pas vue un but en soi, souligne l'APD, mais plutôt comme un outil pour pousser à plus de protection des données personnelles.

Le RGPD, pour "Règlement Général sur la Protection des Données". C'est un double anniversaire: il a été adopté il y a quatre ans par l'Union européenne, le 25 mai 2016, et est entré en vigueur deux ans plus tard en Belgique, le 25 mai 2018.

Trois policiers français faisant une démonstration de l'usage de drones pour contrôler le confinement, à Metz, le 24 avril. Cet usage a été suspendu. - © JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN - AFP

En Espagne, l'autorité de protection des données espagnole (l'AEPD) dénonce la prise de température imposées par des commerces ou employeurs à l'entrée de leurs locaux, sans garanties sur l'usage de ces résultats.

Son équivalent Italien déplore la réalisation de tests sérologiques sur les lieux de travail, imposés et organisés par certains employeurs, en Italie.

Le coronavirus a généralisé aussi le télétravail: les vies privées et professionnelles se sont davantage enchevêtrées et certaines données personnelles ont été rendues accessibles aux employeurs, et réciproquement. Jusqu'où un employeur peut-il regarder ces données et en faire usage?

Autre écueil: ces objets connectés et applications qui nous facilitent la vie, liés à la pandémie ou à la santé en général, qui intègrent une série de données personnelles sensibles, de la géolocalisation au rythme cardiaque, du cycle mensuel au taux de sucre. En janvier, l'association de consommateurs Test Achats épinglait plusieurs applications de santé et d'alimentation surprises à transmettre des données personnelles sensibles à des tiers.

Des exemples parmi bien d'autres.

D'ici le prochain anniversaire du RGPD, les autorités de protection des données en Belgique et partout dans l'Union européenne devront s'assurer que la présence du virus ne relativise pas l'importance de préserver nos données personnelles et que la pandémie ne rouvre pas des brèches que le règlement européen est censé avoir refermées.