Il y aura bien 5 candidats à la présidence du MR

Le conseil du MR s’est penché ce lundi matin sur la recevabilité des candidatures à la présidence du MR. 5 d’entre elles sont finalement validées, celles de Denis Ducarme, Georges-Louis Bouchez, Philippe Goffin, Christine Defraigne, et Clémentine Barzin (voir ici les portraits).

Fin du suspens, donc pour Christine Defraigne, les doutes sur la recevabilité de sa candidature sont levés. Le conseil a estimé qu’elle pouvait bien se présenter à la course à la présidence. Deux candidats surprises s’étaient manifestés, Michel Sanishvili (il fait partie des Jeune MR et vient d’Evere) et Michel Heremans. Leur candidature a été jugée irrecevable par le conseil.

La suite des opérations

Cette semaine, le MR va établir son registre des électeurs, soit tous les membres du MR (environ 24.000 personnes). L’élection du président du MR se fera par courrier. A partir du 21 octobre, chacun de ces électeurs recevra une enveloppe contenant notamment son bulletin de vote et une enveloppe déjà affranchie pour pouvoir renvoyer son bulletin dûment complété. Les membres du MR auront un peu de temps pour réfléchir. Ils doivent juste veiller à ce que leur bulletin arrive avant le 12 novembre à midi. Le dépouillement aura lieu dans la foulée, le résultat de cette élection interne ne devrait pas tarder. Si un second tour doit être organisé parce qu’aucun candidat n’a eu la majorité du premier coup, le dépouillement final aura lieu le vendredi 29 novembre après-midi.

Mercredi 23 octobre, un débat réunissant les 5 candidats à la présidence se tiendra à Namur-Expo.