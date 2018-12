"Il y a une dimension communautaire dans l'attitude face aux migrations"

On vient d'entendre ces phrases terribles de Bart De Wever sur la " coalition Marrakech " ; ce sont des phrases terribles qui vont marquer toute la campagne électorale, c'est une image subliminale avec un relent honteux et raciste — on le sait et même en Flandre on le dit — mais ça parle aux électeurs populaires flamands. Je pense donc qu'il y a aussi ce problème communautaire derrière."

Cet homme-là est un peu, par rapport à Filip Dewinter qu'on connaît mieux, ce que Marine Le Pen est par rapport à son père, une figure qui lisse les côtés abrupts et qui a un style. Figurez-vous que ce Tom Van Grieken n'a pas peur de Bart De Wever, et ça, c'est un élément important qu'on a peut-être minimisé ou pas vu dans le débat et dans la crise actuelle. Troisième élément qu'on a sous-estimé, c'est que tous les partis flamands ont en quelque sorte perdu les élections, et donc c'est vraiment nerveux. Et la NV-A a vu que le Vlaams Belang pouvait lui prendre des voix sur ce côté de la migration.

"Je pense qu'on n'a pas mesuré, côté francophone, ce qui se passait en Flandre depuis les élections communales, et même depuis un certain temps. On n'a pas mesuré à quel point c'était à nouveau extrêmement tendu avec la remontée du Vlaams Belang. On n'a pas vu venir ce beau jeune homme qui s'exprime tellement bien, qui est le nouveau président du Vlaams Belang et qui s'appelle Tom Van Grieken.

C'est bien la présence ou l'absence de l'extrême droite qui va conditionner l'attitude des autres

François Gemenne craint lui que ce ne soit l'extrême droite qui dicte l'agenda de la campagne électorale.

"Je pense qu'on ne peut effectivement pas nier qu'il y a une dimension communautaire dans l'attitude non seulement face au pacte, mais dans l'attitude face aux migrations en général. Si la question est communautaire, c'est un peu à la fois parce que le nationalisme qui s'oppose au multilatéralisme est plus fort en Flandre qu'en Wallonie, mais aussi, comme Catherine l'a souligné, parce que l'extrême droite y est plus forte pour des raisons historiques et sociologiques, et on a raison de souligner la résurgence du Vlaams Belang, grâce évidemment à ses leaders charismatiques.

Donc, d'une certaine manière, c'est bien la présence ou l'absence de l'extrême droite qui va conditionner l'attitude des autres, et au fond c'est peut-être la plus éclatante victoire de l'extrême droite, c'est qu'elle va conditionner l'attitude des autres partis sur la question des migrations. Les partis démocratiques vont de plus en plus décider de leur position sur ce sujet, non pas en fonction de ce qu'ils croient juste ou de bon pour le pays, mais à l'aune des résultats et des impacts supposés sur le score électoral de l'extrême droite. Et c'est là où, sournoisement, l'extrême droite va prendre le contrôle de l'agenda, va prendre le contrôle du cadre de pensée et même le contrôle de notre vocabulaire sur les migrations. Dans le débat public, elle a imposé des concepts comme celui de l'appel d'air, comme celui de la vague migratoire, voici maintenant à l'occasion du pacte de Marrakech le grand remplacement. C'est une nouvelle victoire éclatante de l'extrême droite."