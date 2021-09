Il y a un an naissait le gouvernement "Vivaldi" d’Alexander De Croo. Qu'en est-il des promesses de l'époque ?

Il y a un an jour pour jour, le 30 septembre 2020, aux petites heures – il était environ 6 heures du matin – sept partis (les socialistes, les libéraux, les écologistes et le CD&V) bouclaient un accord de gouvernement dit "Quatre saisons" ou "Vivaldi" au terme de longues négociations au palais d’Egmont à Bruxelles.

Résultat : un programme de 98 pages, mêlant gauche et droite, promettant relance, emploi, coups de pouce aux soins de santé et aux pensions, une bonne dose de transition écologique, la sortie du nucléaire et des préparatifs pour une nouvelle réforme de l’Etat à l’horizon 2024. Rien que cela...

Tout ou presque reste à faire

Un an après, le covid est passé par là et il reste encore bien présent, il a bien monopolisé l’essentiel de la tâche du gouvernement. Les belles promesses de réformes de 2020 n’ont toujours pas été tenues. Ainsi pour Dave Sinardet, politologue à la VUB et Saint-Louis Bruxelles : "On n’a pas vraiment l’impression que le gouvernement de la Vivaldi, pour l’instant en tout cas, a tenu ses promesses de faire de grandes réformes, ni d’ailleurs ses promesses de faire de la politique autrement. Il ressemble par là beaucoup aux gouvernements qui l’ont précédé, comme ce que l’on appelait le 'kibbelcabinet', le 'gouvernement des querelles' de la période Michel avec les tensions permanentes et N-VA et CD&V notamment. Mais ici on a un peu l’impression que ces querelles ont franchi la frontière linguistique. Maintenant ce sont les partis francophones, surtout PS et MR, qui sont impliqués dans des conflits, des polémiques constantes, ce qui met en danger l’image et la stabilité du gouvernement. Ils se profilent l’un contre l’autre, on l’a encore récemment autour du projet de réforme des pensions de la ministre Karine Lalieux. Cela, c’est côté francophone, alors que côté flamand, c’est moins le cas : les partis flamands réalisent un peu plus qu’ils sont dans le même bateau et que si le gouvernement fédéral est mis en danger, ils risquent de tous perdre au profit de la N-VA et du Vlaams Belang".

Au-delà de l’omniprésence de la crise sanitaire et ses conséquences socio-économiques qui ont littéralement "écrasé" toute autre politique, reste le handicap souligné par beaucoup d’observateurs, experts et par l’opposition, d’un accord de gouvernement, vaste compromis à sept partis très différents sur le plan idéologique, qui reste vague sur pas mal d’aspects. Jean Faniel directeur du Centre de Recherches et d'informations socio-politiques (CRISP) : "Dans l’accord de gouvernement il faut bien voir qu’il y a pas mal de phrases qui commencent dans un sens et qui se terminent dans l’autre. On sentait bien que la négociation avait amené des points de consensus mais sans nécessairement trancher et qu’il allait survenir des problèmes qu’on essayait de mettre sous le tapis mais qui finiraient bien par revenir. Et parfois c’est revenu extrêmement vite, déjà dans les débats qui ont suivi l’accord, comme par exemple sur la pension minimum…"

Pendant la gestion de la crise covid par contre, le gouvernement fédéral a relativement fait bloc, hormis quelques tiraillements sur certaines mesures d’accompagnement. Autre élément d’ailleurs à mettre au crédit du gouvernement fédéral : avoir réussi à gérer avec les Communautés et les Régions la mise sur pied du fameux plan de relance, avec la répartition des moyens promis par l’Union européenne (près de six milliards d’euros). En dehors de cela, la Vivaldi n’a donc pas pu faire grand-chose d’autre. "Et on a l’impression, confirme Jean Faniel, que c’est seulement maintenant que l’on revient avec des dossiers comme les pensions, la réforme fiscale, les réformes institutionnelles, la sortie à confirmer du nucléaire, qui petit à petit arrivent au menu du gouvernement fédéral et là on sent que globalement on retombe dans les tensions idéologiques, politiques, sans doute aussi communautaires à un moment donné, plus classiques comme on les connaît en Belgique, gauche-droite, nord-sud".

Alexander De Croo leader sous covid

Quel bilan pour les personnalités du gouvernement Vivaldi ? A commencer par le Premier ministre Alexander De Croo. Dave Sinardet : "Alexander De Croo a ce handicap que son parti, l’Open Vld, n’est pas le plus grand parti de la coalition. Il doit dès lors constamment avant tout se profiler comme quelqu’un qui essaie de trouver des consensus entre les partis dans une coalition au nombre record de partis et très différents idéologiquement. Durant sa gestion de la crise covid, il a réussi à s’afficher comme un leader fort et s’en est plutôt bien sorti. La preuve : sa cote de popularité qui reste haute dans tout le pays. Maintenant avec la relance de l’activité gouvernementale, dans une période que l’on peut espérer post-covid, sa tâche sera sans doute plus difficile alors que les tensions, les divisions risquent bien de revenir à la surface".

Il a réussi jusqu’ici à maintenir son équipe à flot, ensemble

Pour Jean Faniel "on peut dire qu’il a réussi jusqu’ici à maintenir son équipe à flot, ensemble. Il a eu une gestion considérée largement comme efficace dans la crise sanitaire. On peut donc penser qu’il s’en tire relativement bien, mais aussi qu’il n’a pas encore eu à affronter les principaux problèmes dans les réformes socio-économiques importantes, dans les dossiers liés à l’énergie, l’environnement, le nucléaire etc., la réforme de l’Etat ou encore l’équation budgétaire qui reviendra, son parti étant de ceux qui réclament le retour à l’équilibre, là où d’autres partis à gauche voudraient pouvoir souffler quelques années avant de devoir revenir à l’orthodoxie budgétaire".

C’est sans doute cette longue période de gestion covid qui a fait que peu de ministres (ou secrétaires d’Etat) ont réussi à émerger, à obtenir une réelle attention médiatique pour leur action : on peut citer évidemment, porté par les circonstances, l’autre élément du "binôme gestion covid" à savoir le ministre Vooruit de la Santé Frank Vandenbroucke, ou encore la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden (Cd&V), avocate qui était une parfaite inconnue il y a un an mais qui s’est imposée dans l’actualité avec ses arrêtés ministériels et sa "loi pandémie"; le ministre MR des Classes moyennes David Clarinval pour les mesures de soutien aux secteurs touchés économiquement par la pandémie ; le ministre PS du Travail Pierre-Yves Dermagne à propos des difficiles négociations interprofessionnelles et bientôt les promesses de réformes du marché de l’emploi ; le secrétaire d’Etat à la relance (PS) Thomas Dermine pour justement ce plan de relance belgo-européen… On attend le dossier pensions de Karine Lalieux (PS), la réforme fiscale de Vincent Van Peteghem (CD&V), les futurs choix énergétiques de la ministre Tinne Van der Straeten… Mais au-delà ? Qui se souvient par exemple que Meryame Kitir est l’autre ministre Vooruit du gouvernement, chargée de la Coopération au développement et de la Politique des Grandes villes ?

2024 déjà dans la ligne de mire

16 mois pour former un gouvernement, un an de gestion de la crise covid, il ne reste pas beaucoup de temps pour s’attaquer aux nombreux chantiers annoncés. Pour Jean Faniel, directeur du CRISP : "Ça veut dire qu’il ne reste pas beaucoup de temps, pour les différents partis, pour mettre en œuvre ce qu’ils voulaient faire soit à titre de parti soit ensemble collectivement dans le cadre de ce gouvernement. Ils doivent préparer l’après. 2024 sera une échéance très importante. Les sept partis sentent bien qu’ils font partie d’un 'gouvernement de la dernière chance', que Vlaams Belang et N-VA attendent, le premier caracole en tête des sondages en Flandre, les nationalistes ont eux perdu un peu de terrain mais les forces nationalistes et séparatistes en Flandre restent très importantes. PS et Ecolo sur leur gauche sont largement concurrencés par le PTB côté francophone.

Ces partis dans la coalition dès lors doivent se dire : 'On doit réussir ensemble'. C’est d’ailleurs très compliqué pour eux : ils sont ensemble dans le même bateau qu’ils doivent mener à bon port – on est dans un travail qui doit être collectif -, et en même temps chacun doit parvenir à se démarquer pour montrer à son électorat et si possible un peu au-delà qu’il a bien réussi, qu’il a tenu ses promesses, qu’il est parvenu à engranger des résultats. Bref, tirer son épingle du jeu.

Chacun doit tenter de faire gagner la 'Vivaldi', mais en montrant aussi qu’il a gagné un peu que ses voisins au sein de la coalition. Il y a là des points de frictions qui vont émailler encore toutes les années jusqu’en mai 2024. C’est un sacré test pour 2024 et à l’heure actuelle rien ne dit qu’ils vont parvenir à réussir ce test".