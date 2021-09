Il y a un an naissait le gouvernement "Vivaldi" d’Alexander De Croo: il était six heures du matin, comment tout a commencé ?

Résultat : un programme de 98 pages, mêlant gauche et droite, promettant relance, emploi, coups de pouce aux soins de santé et aux pensions, une bonne dose de transition écologique, la sortie du nucléaire et des préparatifs pour une nouvelle réforme de l’Etat à l’horizon 2024. Rien que cela…

Avec la crise sanitaire, il fallait accélérer les discussions

Pour Jean Faniel, directeur du CRISP (Centre de recherches et d’informations sociopolitiques), "dès le lendemain des élections, on se rendait bien compte qu’il n’y avait pas une infinité de coalitions possibles. Globalement c’était avec ou sans la N-VA. Et on a bien senti qu’il faudrait bien mettre un grand nombre de partis autour de la table. La N-VA évidemment c’était difficile de l’envisager dans un gouvernement avec le MR, le PS, et encore plus avec Ecolo et Groen qui refusaient de négocier avec la N-VA, d’autant plus qu’évidemment un certain nombre de dossiers sans doute communautaires auraient dû être dans la balance… On a très vite travaillé sur une autre possibilité qui était ce que l’on appelle l’arc-en-ciel’, avec les socialistes, les libéraux, les écologistes, mais arithmétiquement cela ne suffisait pas donc il fallait le CD&V en plus. Mais tout ça a pris pas mal de temps".

"Ce qui a permis d’arriver à la 'Vivaldi', ce sont deux choses : la crise sanitaire – il fallait accélérer les discussions et on ne pouvait plus se permettre de retourner à des élections anticipées – et aussi le fait que, vu cette crise Covid, l’Union européenne a suspendu ses traditionnels critères, ce qui a ouvert la porte à un vaste projet socio-économique commun des libéraux, socialistes, démocrates-chrétiens et écologistes souvent très divisés sinon sur les questions budgétaires."

Dave Sinardet, politologue à la VUB et à Saint-Louis, ajoute, lui, que "PS et N-VA étaient arrivés à un deal à l’été 2020, contenant un pas important vers une scission de la Belgique contre certaines politiques sociales, mais ils ne sont pas arrivés à convaincre les libéraux et les écologistes de les rejoindre. Après que Bart De Wever et Paul Magnette aient eu leur tour, on est alors repassé à l’autre seule formule possible : la Vivaldi, coalition à sept partis".