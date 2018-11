Il y a près de 45 ans, voici les précurseurs des gilets jaunes (archives Sonuma)

Ce n'est pas la première fois que des automobilistes disent qu'ils sont pris pour les vaches à lait du gouvernement et qu'ils en ont marre. Le 13 septembre 1972, alors qu'il est question d'augmenter la taxe de mise en circulation et le prix des carburants, quelques citoyens en colère, à Liège et à Bruxelles, bloquent le trafic pendant cinq minutes. Voici quelques images tournées par les équipes du journal télévisé de la RTB de l'époque. On peut cependant noter que la manifestation est davantage bon enfant que certaines actions presque un demi-siècle plus tard.