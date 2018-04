Il y a 75 ans, des bombes américaines s'abattaient par erreur sur Mortsel, faisant 936 victimes

05 avril 1943. La guerre fait rage. Egalement depuis les airs. Nous sommes en pleine période de bombardements massifs des Alliés sur le troisième Reich et ses conquêtes. Les bombardiers américains sont en opération dans la région anversoise. La cible: les complexes industriels. Et notamment l'usine Erla, qui fabrique des Messerschmitt, les redoutables avions allemands. 600 bombes sont larguées. Le vent est fort, la hauteur du largage élevée (7000 mètres). Beaucoup de bombes manquent la cible. Elles s'échouent sur la ville. Et notamment sur une école. Le feu dévore les bâtiments, causant de nombreuses asphyxies. Le bilan est dramatique: 936 morts. Dont 250 enfants.