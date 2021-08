Il y a 25 ans, Sabine et Laetitia étaient libérées de la cache de Dutroux à Marcinelle

Le jeudi 15 août 1996, la Belgique choquée découvre qu’un délinquant, connu de la Justice pour plusieurs viols de mineurs, a enlevé et séquestré dans sa cave de Marcinelle, deux adolescentes. Deux jours après son arrestation, Marc Dutroux mène les enquêteurs à la cache de Marcinelle pour libérer Sabine D. et Laetitia D. Vers 19 heures, les deux jeunes filles, en état de choc sont extraites de la cache. Elles vont pouvoir retrouver leurs proches au terme d’une séquestration qui aura duré plus de deux mois pour Sabine et six jours pour Laetitia. L’espoir renaît alors pour d’autres parents d’enfants disparus, de retrouver vivantes Julie Lejeune, Mélissa Russo, An Marchal et Eefje Lambreckx. Hélas, on sait aujourd’hui que pour ces quatre autres victimes de Marc Dutroux et ses complices, l’intervention policière viendra trop tard.