Il y a 20 ans, Marc Dutroux s'évadait... et provoquait un séisme politique

L'impensable s'est passé en début d'après-midi au palais de justice de Neufchâteau le 23 avril 1998. Venu consulter ses dossiers, Marc Dutroux profite de l'inattention de deux gendarmes pour s'évader. C'est la stupeur en Belgique. En fin d'après-midi, Marc Dutroux sera retrouvé sain et sauf et sans heurts. Et pourtant, cette évasion de quelques heures aura d'innombrables et importantes conséquences sur le plan politique, déjà le jour même.

Stefan De Clerck et Johan Vande Lanotte démissionnent

C'est au parlement que le Premier ministre, Jean-Luc Dehaene (CD&V), apprend l'évasion de Marc Dutroux. Tout s'emballe alors. Au sein du monde politique, chacun se demande ce qui va arriver. L'incroyable s'est produit. Johan Vande Lanotte (sp.a) est alors ministre de l'Intérieur. Et sa première réaction en apprenant la nouvelle est d'appeler le général Willy Deridder qui était le patron de la gendarmerie. "Je lui ai dit, il faut le retrouver vivant. Ne tirez pas sur lui. Si vous le tuez, on dira, ils ont tout couvert."

Johan Vande Lanotte décide aussi, tout de suite, de démissionner. Pour lui, son choix est inévitable et logique. "Comme ministre, on doit être le chef d'un système, d'une institution et il faut la défendre. Donc, si l'institution fait des fautes, c'est le chef qui est responsable même s'il n'a pas commis de faute." Et Johan Vande Lanotte de rajouter : "Ce n'était pas le ministre qui est responsable si un gendarme est distrait et laisse s'enfuir Dutroux. Mais si j'étais resté, mon autorité aurait été nulle." Vingt ans après, Johan Vande Lanotte signe et persiste. Il prendrait la même décision.

Stefan De Clerck (CD&V), le ministre de la Justice, prendra la même décision. Tous deux démissionnent et, pourtant, ils étaient deux hommes en vue et leur carrière débutait seulement au plus haut niveau. Ils rebondiront par la suite. Stefan De Clerck deviendra après président du CVP, qu'il transformera en CD&V, et redeviendra aussi ministre de la Justice. Johan Vande Lanotte, quant à lui, redeviendra ministre dès 99.