Il y a 144 cambriolages par jour en Belgique

En 2017 en Belgique, la police a recensé 52 816 cambriolages, soit environ 144 par jour. Ce chiffre est en diminution continue depuis quelques années, mais des progrès pourraient encore être réalisé selon le SPF Intérieur.

Pour lutter contre ce phénomène, les autorités ont décidé de mettre l'accent sur la prévention en organisant la 5ème campagne nationale "1 jour sans" du 22 au 28 octobre.

La saison du cambriolage commence

Ce n'est pas un hasard si les divers services de prévention qui organisent cette campagne ont choisi la semaine du passage à l'heure d'hiver pour aller à la rencontre des citoyens.

En effet, on constate un pic des faits de vols en habitation lors des mois où l'ensoleillement est moindre. "C'est dû au fait qu'il y a moins de passage dans les rues et également au fait qu'il est plus facile de détecter si quelqu'un est présent chez lui où pas", explique Cathy Grimmeau : responsable du projet "1 jour sans" auprès de la DG Sécurité et Prévention du SPF Intérieur.

L'importance de la sécurisation

Le message central de cette campagne est que, face au phénomène du cambriolage, le citoyen n'est pas impuissant. De nombreux petits gestes et bons réflexes permettent de diminuer les chances des malfrats. Ne jamais oublier de fermer portes et fenêtres, par exemple, ou encore ne pas laisser traîner échelles, escabelles ou outils de jardin, qui pourrait servir à pénétrer dans l'habitation.

Le mieux pour être au courant des mesures qui nous concernent individuellement est de faire appel à un conseiller en prévention vol pour réaliser un audit de son habitation. Ce service est gratuit et peut être demandé à votre commune via le site "conseillerenpreventionvol.be".