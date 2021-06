Il n’y aura finalement pas de grève dans le secteur de l’enfance ce lundi 28 juin

Un préavis de grève dans le secteur de l’Enfance avait été déposé le 10 juin dernier en front commun (CNE, Setca et CGSLB) pour le lundi 28 juin. Cette grève n’aura finalement pas lieu.

"L’encadrement des enfants dans les crèches devrait pouvoir augmenter. C’est ce qui ressort des discussions autour du contrat de gestion de l’ONE, tenues hier lors de la réunion du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles", salue ce vendredi la fédération UNESSA, qui rassemble plus de 1000 structures actives dans l’accompagnement et les soins aux personnes du secteur associatif privé, à Bruxelles et en Wallonie.

Pour UNESSA, qui le fait savoir dans un communiqué, "c’est une avancée indéniable mais qui ne doit pas occulter les chantiers toujours en cours au sein du secteur de l’Enfance. Conséquence directe de cette décision, la grève décidée ce lundi 28 dans les crèches par le front commun syndical est levée".