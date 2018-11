"Il n'y a plus de message citoyen, juste des troubles": le Gouvernement wallon exige le retour à l'ordre

Le mouvement des gilets jaunes perdure et il pose des questions auxquelles le pouvoir politique essaie de répondre.

Répondre sur le fond mais aussi et surtout sur la forme puisque désormais, les actions violentes occultent le message initial. C’est ce qui semble en effet d’abord frapper les membres du Gouvernement wallon.



Attentif

Il y a d’abord les revendications. C’est le ras-le-bol manifesté par les premiers gilets jaunes à propos du coût excessif des produits pétroliers et puis sur le coût de la vie en général.

Il est logique d’y être attentif, estime la Vice-présidente du Gouvernement, la cdH Alda Greoli : "Lorsque le citoyen manifeste, dit-elle, c’est toujours important d’être à son écoute". Et Willy Borsus, Ministre-Président MR, ne dit rien d’autre : "On le doit, même pour ce genre d’expression plus spontanée ou plus directe".

Dialogue de sourds

Pour Willy Borsus, précisément, ce gouvernement donne des réponses ! Le Président du Gouvernement wallon met en avant sa réforme fiscale.

Manifestement, ceux qui ont initié le mouvement des gilets jaunes ne s’en satisfont pas.

Fin des discussions

Et le nécessaire dialogue n’a pas eu lieu. Dans les circonstances actuelles, il n’en est même plus question. "Je tiens à dire qu’ici, analyse la ministre Greoli, il n’y a plus de message citoyen mais des troubles à l’ordre public." Et sur le même ton, Willy Borsus dénonce : "Les mouvements initiaux sont aujourd’hui infiltrés et c’est inadmissible."

Ordre et sécurité d’abord

C’est donc d’abord le retour à l’ordre qui mobilise désormais le pouvoir politique wallon. Rétablir la circulation, la sécurité, l’alimentation en énergie et puis, dit Willy Borsus, poursuivre la politique sociale mise en œuvre par mon gouvernement et par le Fédéral.