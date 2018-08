"Il n'y a pas de véritable projet de rénovation du palais de justice", selon Luc Hennart

Le président du tribunal de première instance de Bruxelles se dit "inquiet" du fait qu'il n'y ait pas de vision globale pour l'avenir du palais de justice de Bruxelles. "Il n'y a pas de véritable projet de rénovation", déplore ainsi Luc Hennart. A en croire La Libre Belgique, d'après le ministre de la Justice, la rénovation de ce bâtiment ne serait pas achevée avant 2040, et pour un budget total de 100 millions d'euros.

"Le chiffre de 100 millions d'euros me paraît ridicule. Pour moi, c'est de la poudre aux yeux. On endort le petit monde. D'après les chiffres les plus optimistes, c'est une somme de 300 à 400 millions d'euros qui est nécessaire pour rénover le palais de justice", réagit Luc Hennart, contacté par l'agence Belga.

"Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il n'y a pas de vision globale pour l'avenir. Il n'y a pas de véritable projet de rénovation du palais de justice. Il n'y a pas de cahier des charges reprenant les besoins, pas d'analyse de ce qui est nécessaire de faire", dit-il.

Selon les propos du ministre de la Justice Koen Geens, rapportés jeudi par La Libre Belgique, le Palais de Justice de Bruxelles, qui est recouvert d'échafaudages depuis des décennies, ne verra pas sa rénovation terminée avant 2040. Le coût total de l'opération s'élèverait à 100 millions d'euros. Cet édifice est le plus grand du monde consacré à la justice et a été construit fin du 19e siècle par l'architecte Joseph Poelaert.