"Il n’y a pas de rupture entre les experts et le monde politique" assure Erika Vlieghe, présidente du Gems

"Il n’y a pas de raison que le Gems arrête son travail ou ne remette plus de rapport au monde politique" a précisé Erika Vlieghe, la présidente du Gems. Au lendemain du dernier comité de concertation, on pouvait pourtant penser qu’il y avait une rupture entre les experts et le monde politique. Erika Vlieghe disait alors dans la presse que s’il y avait un nouveau comité de concertation, elle n’était pas certaine que le Gems rendrait un rapport. Sur le plateau de QR l’actu, Erika Vlieghe a expliqué que la phrase a été sortie de son contexte "La journaliste du Morgen m’a demandé : Si un comité de concertation doit à nouveau se tenir dans une semaine, est-ce que le Gems va remettre un nouveau rapport ? J’ai répondu que nous n’en ferions sans doute pas parce que nous avions déjà tout dit dans le précédent. Ça ne veut pas dire que le Gems arrête son travail et ne va plus conseiller le monde politique".

Frustration après le dernier codeco

Erika Vlieghe reconnaît toutefois de la frustration au vu des décisions prises par le monde politique : "Il y a bien entendu une frustration, je ne vais pas vous le cacher mais cette frustration est présente un peu chez tout le monde, parmi le monde politique, parmi la population. Nous en avons tous marre de cette situation. Mais nous devons tous veiller à ne pas plus polariser la situation qu’elle ne l’est".

La présidente du Gems regrette cependant que des mesures n’aient pas été prises plus tôt : "Dès septembre, nous avons donné des avis conseillant plus de prévention, et incitant à ne pas laisser tomber toutes les mesures comme le masque etc. Malheureusement, nos recommandations n’ont pas été suivies à l’époque. Et il est vrai de dire que nous avons le sentiment que les décisions sont venues toujours avec un temps de retard. C’est frustrant mais chacun son rôle. Nous sommes là pour donner des avis et c’est le monde politique qui doit mettre en place ou non ces mesures. Il faut accepter cela".

Masque pour les enfants

Pour la présidente du Gems, il fallait prendre des mesures spécifiques pour les plus jeunes parce que le virus circule beaucoup chez les 5-15 ans. "Il ne faut pas voir le masque pour les jeunes comme une punition. La situation est difficile pour tout le monde. Nous essayons simplement de gérer au mieux les mesures".