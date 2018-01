"Il manquera 20 milliards pour sortir du nucléaire", prévient Jean-Marc Nollet

Que va coûter la sortie du nucléaire, toujours prévue théoriquement pour 2025 ? La Belgique a prévu un budget de 14,8 milliards d'euros, qui comprend le démantèlement des centrales et la gestion des déchets nucléaires.

Selon le député Ecolo Jean-Marc Nollet ce ne sera pas suffisant. Il se base sur une étude suisse, réalisée par l'association Suisse des professionnels du nucléaire, qui estime que le démantèlement des 5 centrales suisses coûtera 20 milliards d'euros. Jean-Marc Nollet conclu que le budget prévu en Belgique ne suffira pas.

"Il y a un trou de 22 milliards d'euros", assure-t'il.

"Se mettre du côté de la sécurité"

Mais les chiffres suisses peuvent-t'il être appliqués à la Belgique? Pour Damien Ernst, professeur à l'ULg et spécialiste de l'énergie, "l'étude est surprenante car elle vient avec des coûts de démantèlement et de gestion des déchets deux à trois fois plus élevés que les estimations faites par d'autres pays européens."

Pour lui, vu les incertitudes sur le stockage des déchets nucléaire, l’approche Suisse n'est pas forcément mauvaise.

"C'est difficile de donner un coût quand on est toujours en train de développer des technologies pour organiser cette gestion. Ça a du sens de se mettre du côté de la sécurité", explique-t-il. Pour le professeur, il ne serait donc pas déraisonnable de prévoir plus d'argent.

L'ex-directeur de l'Ondraf, l'organisme public fédéral qui gère les déchets radioactifs, avait d'ailleurs par le passé lui-même évoqué un triplement des coûts.