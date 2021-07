"Il manquait 6 marches avant que l’eau ne monte au premier étage" : Prescilia confie son "émotion" à la suite des inondations

C’est une rencontre dont se souviendra longtemps Prescilia. Sinistrée et enceinte, cette future maman d’un petit garçon prénommé Esteban a pu rencontrer le roi et de la reine lors de leur visite aux personnes touchées par les inondations à Verviers.

Depuis son appartement situé au premier étage, elle a assisté, impuissante, à la brusque montée des eaux :"J’ai assisté à tout, de 4 heures à 6 heures du matin. J’ai vu la puissance de l’eau qui rentrait dans la rue du collège, avec les voitures qui passaient".

J’ai vu des enfants morts

De sa fenêtre, elle a vu des personnes happées par les eaux violentes : "Les gens sortaient dehors pour essayer de sauver leurs voitures mais le courant était tellement fort qu’ils ont été emportés par le courant. J’ai vu des gens qui essayaient de les sauver, et qui étaient emportés à leurs tours. J’ai vu des enfants morts…".

Prescilia a eu la chance de ne pas voir son appartement directement inondé, contrairement à sa voisine : "Moi je n’ai pas été touchée, et ma voisine du rez-de-chaussée non plus heureusement. Mais dans son appartement, elle a tout perdu. Elle n’a plus rien. C’est une dame de 82 ans, qui habitait là depuis 30 ans. Ces dégâts sont catastrophiques." précise la future maman qui s’estime chanceuse.

À quelques centimètres près, son logement aurait aussi pu être inondé : "Il manquait 6 marches avant que l’eau ne monte au premier étage. J’étais fort stressée, j’appréhendais. J’espérais que l’eau ne monte pas. Quand j’étais dans mon couloir je voyais l’eau qui sortait des deux bâtiments, avec la puissance de l’eau, toutes les affaires qui sortaient, les portes, les poteaux qui s’arrachaient… C’était vraiment catastrophique. Je suis encore sous le choc et encore sous l’émotion."

On a besoin de se sentir soutenus après ce qui vient de se passer

Pendant plusieurs minutes, elle a pu échanger quelques mots avec le roi et la reine. Un soutien qui lui a fait énormément de bien : "Ça fait chaud au cœur. On a besoin de réconfort, on a besoin de se sentir soutenus après ce qui vient de se passer. Ils ont trouvé les bons mots réconfortants", a conclu Prescilia au micro de notre journaliste Laurent Henrard.