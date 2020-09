Huit jeunes sur 10 estiment que les femmes et les hommes ne bénéficient pas des mêmes droits

Plus de huit jeunes sur 10 estiment que les femmes et les hommes ne bénéficient pas dans les faits des mêmes droits, ressort-il d'une consultation du Forum des jeunes. L'organe d'avis officiel des jeunes âgés de 16 à 30 ans en Fédération Wallonie-Bruxelles souhaite être davantage impliqué dans le Plan "Droit des Femmes" de la ministre Bénédicte Linard (Ecolo).

Malgré un délai "très court", le Forum est parvenu à consulter 1.257 jeunes (dont 79% de femmes) sur le plan soumis au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles par la ministre. Le nombre élevé de témoignages récoltés font état d'une "réalité alarmante" et de "l'urgence d'agir".

Deux sur trois témoins de violence envers une jeune femme

Deux jeunes sur trois ont déjà été témoins de violence envers une jeune femme. Plus de 500 des répondantes ont témoigné de violences qu'elles ont subies. Il faut donc sensibiliser de manière continue dès le plus jeune âge sur cette question, estime le Forum des jeunes. Il propose de généraliser l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle (EVRAS) au sein des écoles. Il est aussi primordial de développer un cadre rassurant afin de prendre en charge les filles/jeunes femmes victimes de violence, estime le Forum.

Une large majorité des jeunes interrogés (90%) ont déjà été confrontés à des stéréotypes sexistes. Le Forum des jeunes recommande de pérenniser les campagnes de sensibilisation et de cibler en particulier les garçons et les jeunes hommes afin de déconstruire les clichés sexistes et de "définir une nouvelle image de la masculinité".

L'école pourrait ici aussi avoir un rôle accru d'information. Le Forum propose de former l'ensemble des personnes travaillant avec des jeunes aux questions de genre, afin de les munir d'outils pratiques leur permettant de faciliter leur travail au quotidien.

Stéréotypes

Les jeunes interrogés constatent par ailleurs que la répartition des femmes et des hommes dans le monde professionnel n'est pas équitable. Surreprésentation ou sous-représentation de certains métiers et certains postes, plafond de verre, inégalités salariales, hostilité à l'égard des femmes dans certains milieux... L'omniprésence des stéréotypes de genre est pointée du doigt.

Le Forum préconise de créer des conditions d'emploi qui soient favorables et attirantes pour les femmes, et de sensibiliser les employeurs pour lutter contre les discriminations de genre à l'embauche.

La maternité est souvent citée comme un facteur ralentissant les possibilités d'évolution professionnelle pour les femmes. Un congé de paternité plus long, voire égal à celui de la mère, pourrait avoir un impact positif sur les discriminations à l'embauche envers les femmes, affirme le Forum.

"En 2020, l'égalité entre les femmes et les hommes reste un enjeu majeur de notre société. Et le Forum des Jeunes est optimiste quant à la volonté politique d'y travailler sérieusement via la mise en place de ce Plan. Il souhaite rappeler encore une fois l'importance d'intégrer les acteurs de terrain et les jeunes dans l'entièreté du processus, car la société de demain doit se construire avec tous les acteurs qui la composent", conclut le Forum.