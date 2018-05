"Horreur", "cauchemar", "tragédie"... Les réactions politiques à la fusillade de Liège

Plus

La police de Liège a confirmé que l'homme qui a tiré sur deux policiers sur le boulevard d'Avroy à Liège, ce mardi matin, a été abattu. Le bilan est lourd : en plus de l'assaillant, deux policiers et un passant ont été tués. On dénombre également deux autres blessés. Une ligne verte a été ouverte au 0800/94.000. Les premières réactions politiques sont rapidement tombées sur les médias sociaux. Le Premier ministre Charles Michel (MR) a exprimé ses condoléances aux victimes de la fusillade. Le chef du gouvernement fédéral suit la situation de près, avec les ministres de l'Intérieur Jan Jambon (N-VA) et de la Justice Koen Geens (CD&V).

Le ministre de l'Intérieur a rapidement indiqué que le centre de crise suivait la situation. Dans un second message, il a ajouté : "Nos pensées sont avec les victimes de cet acte horrible", précisant que l'analyse des faits était encore en cours. Fusillade à Liège. @CrisiscenterBE fait un aperçu de la situation. — Jan Jambon (@JanJambon) 29 mai 2018 Nos pensées sont avec les victimes de cet acte horrible. Nous sommes en train d’établir un aperçu de ce qui c’est déroulé exactement. — Jan Jambon (@JanJambon) 29 mai 2018

Koen Geens a pour sa part présenté ses "sincères condoléances aux victimes, aux proches et aux services de police" sur Twitter. Tristes nouvelles à #Liège, mes sincères condoléances aux victimes, aux proches et aux services de police. On suit la situation avec les services de Liège, les collègues et le centre de crise. — Koen Geens (@Koen_Geens1) 29 mai 2018

Le bourgmestre de Liège Willy Demeyer (PS) a rapidement mis en ligne un message visant à rassurer les parents des élèves des écoles avoisinantes, indiquant succinctement : "Auteur intercepté. Situation figée. Enfants en sécurité". #Fusillade BD Avroy. Auteur intercepté. Situation figée. Enfants en sécurité. — Willy Demeyer (@Willy_Demeyer) 29 mai 2018

"C’est une tragédie" Christine Defraigne, présidente du Sénat et cheffe de groupe MR au conseil communal de Liège, évoque "une tragédie" et dit être de "tout cœur avec les forces de l’ordre qui donnent leur vie pour nous protéger et avec les familles des victimes". Nous apprenons avec horreur la fusillade Boulevard d'Avroy à #Liège et le décès de deux policiers en service. C’est une tragédie.

Nous sommes de tout coeur avec les forces de l’ordre qui donnent leur vie pour nous protéger et avec les familles des victimes. — Christine Defraigne (@chrisdefraigne) 29 mai 2018 Nous apprenons également le décès d'une personne civile. Quelle tragédie. Nous sommes de tout coeur et pensons aux victimes et à leurs familles. — Christine Defraigne (@chrisdefraigne) 29 mai 2018

Le président de la N-VA et bourgmestre d'Anvers Bart De Wever a quant à lui assuré que son "cœur est avec les victimes à Liège". Il ajoute : "En tant que chef de la plus grande zone de police, un tel drame est un cauchemar absolu. Mon profond respect pour les agents. Mes sincères condoléances aux les familles des victimes". Mijn hart is bij de slachtoffers in Luik. Als bestuurlijk hoofd van het grootste politiekorps is zo’n drama een absolute nachtmerrie. Mijn diep respect voor de agenten. Mijn bijzonder medeleven voor de familie van de dodelijke slachtoffers. — Bart De Wever (@Bart_DeWever) 29 mai 2018

De nombreuses autres réactions sont tombées sur les réseaux sociaux, en ce compris venues de l'étranger : #solidarité avec #liège qui vit un nouveau drame ... Pensées particulières aux familles et proches des victimes ainsi qu'aux collègues des policiers ... #respect — Zakia Khattabi (@ZakiaKhattabi) 29 mai 2018

Fusillade à #Liège Périmètre de sécurité en place. @CrisiscenterBE suit la situation de près en contact @GouverneurLiege @PolicedeLiege Priorité à la sécurité de tous. Evitez la zone et facilitez le travail des services sur le terrain. Plus d'info via https://t.co/u4Gyw2anxd pic.twitter.com/UvIOgFG0lz — CrisisCenter Belgium (@CrisiscenterBE) 29 mai 2018

Pensées pour les deux policiers belges tués ce matin à #Liège et au civil décédé. Hommage à toutes celles et ceux qui veillent à la sécurité des populations. Partout il nous faut protéger ceux qui nous protègent. — Eric Ciotti (@ECiotti) 29 mai 2018

Pensées fraternelles pour les victimes de #liege et leurs proches. — Patrick Dupriez (@PatrickDupriez) 29 mai 2018

#Liège : l’horreur frappe des policiers et des civils.

Toutes nos pensées vont aux victimes, à leurs familles, à leurs collègues , à leurs proches.

La solidarité est totale avec les forces de l’ordre que nous soutenons pleinement dans leur mission particulièrement difficile. — didier reynders (@dreynders) 29 mai 2018

J’adresse mes plus sincères condoléances aux familles des victimes du drame de #Liege et ma solidarité envers l’ensemble des policiers qui travaillent chaque jour à notre protection. — Benoît Lutgen (@BenoitLutgen) 29 mai 2018

L’horreur nous frappe à nouveau. Mes pensées les plus émues vont aux deux policiers et au passant assassinés ainsi qu’à leurs familles. J’ai une pensée toute particulière pour les blessés en espérant qu’ils se rétablissent au plus vite. L’État ne cédera pas aux actes de barbarie. — Elio Di Rupo (@eliodirupo) 29 mai 2018

Très touché par le décès de celles qui nous protègent dans notre quotidien, notre proximité



Pensées aux proches des 3 victimes#pensées #solidarité https://t.co/F3ManXbd06 — Jean-Marc NOLLET (@jmnollet) 29 mai 2018

Particulièrement attristé par la fusillade ayant entrainé la mort de trois personnes dont deux policiers en service ce matin à Liège. Mes pensées vont aux familles des victimes, à leurs proches et aux Corps de police — GouverneurNamur (@GouverneurNamur) 29 mai 2018

Ce matin, #Liège a été victime d'une fusillade, dans le quartier où j'ai grandi... Toutes mes pensées vont à la famille des policiers abattus ainsi qu'à la victime civile.

Tout mon soutien également à @Willy_Demeyer et à son chef de corps Christian Beaupère. — Philippe Close (@PhilippeClose) 29 mai 2018

L'horreur frappe à nouveau en plein coeur de ville, à Liège. Là où chacun et chacune devrait se sentir chez lui et en securité. Révolte et grande tristesse pour les victimes et leurs proches — Philippe Henry (@phh_Henry) 29 mai 2018

Le Bourgmestre Paul Magnette ainsi que l’ensemble du Collège communal de Charleroi tiennent à exprimer leur entière solidarité avec la Ville de Liège, suite à l’horrible acte qui a été commis aujourd’hui. La Ville de Charleroi condamne fermement cet acte lâche et barbare et envoie ses plus sincères condoléances aux proches des victimes ainsi qu’à l’ensemble des membres qui composent les forces de l’ordre du pays. Afin de marquer son soutien, l’hôtel de ville, l’ensemble des maisons communales annexes ainsi que tous les hôtels de police de Charleroi mettront leurs drapeaux en berne.