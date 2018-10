Hornu, communes germanophones, Anvers, Molenbeek: soucis techniques à gogo

En raison de longues files d'attente, le dernier bureau de vote à Anvers n'a fermé ses portes qu'aux alentours de 16h30 seulement. A cause de problèmes techniques avec les ordinateurs de vote dans cinq bureaux anversois, des recomptages des voix ont également été ordonnés, ce qui devrait quelque peu retarder la diffusion des résultats complets.

Alors que les bureaux de vote ont fermé leurs portes vers 15h en Communauté germanophone, les opérations de dépouillement ont commencé et quelques problèmes techniques sont apparus.

A Bullange par exemple, certains QR codes n'ont pas pu être scannés. Les voix vont donc être comptées manuellement à Saint-Vith avant d'être ramenées vers Bullange. Les premiers résultats ne sont pas attendus pour cette commune avant 19h00, alors qu'une seule liste s'y présentait. A Burg-Reuland, c'est la lecture d'un stick USB qui pose problème, rapportent le Grenz-Echo et la BRF.

A Molenbeek, souci technique important pour un ordinateur principal censé comptabiliser les votes. Souci en passe d'être réglé.

Enfin, à Hornu, de la poudre suspecte a été découverte dans une urne. Selon le bourgmestre, les opérations de dépouillement ont été brièvement interrompues.

Le bureau a pu reprendre ses activités après l'intervention de la Protection civile, qui a conclu que ni les personnes présentes, ni les bulletins de vote n'ont été contaminés. L'enveloppe a été découverte vers 14h00 dans un bureau de dépouillement de l'École technique de Hornu alors que les assesseurs s'apprêtaient à procéder au dépouillement. Une poudre blanche s'est échappée du pli, suscitant quelques inquiétudes parmi les personnes présentes. Les opérations ont été immédiatement suspendues et le bureau a été confiné. La Protection civile a alors été dépêchée sur place. Après analyse, il s'est avéré que ni les personnes présentes dans le bureau ni les bulletins contenus dans l'urne n'étaient entrés en contact avec la poudre. Le confinement a alors été levé et les opérations ont pu reprendre normalement. L'enveloppe suspecte fait quant à elle l'objet d'un examen plus approfondi.