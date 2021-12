HoReCa : pas de fermeture à 20 heures des bars et restaurants, le secteur échappe à de nouvelles restrictions

Le groupe des experts (le GEMS) avait préconisé une fermeture des activités Horeca à partir de 20 heures pour faire face à la crise Covid dans les hôpitaux, au final les arbitrages politiques n'ont pas validé cette recommandation, ce qui au final sera évidemment bien accueilli par le secteur qui a déjà fortement été mis à contribution. L'heure de fermeture reste donc fixée à 23 heures.

Il s’agissait pour le GEMS de prendre des mesures pour éviter la foule à tout moment. Et cela jusqu’au-delà de la période de Noël/Nouvel An. Un message qui n’est visiblement pas passé à la grande satisfaction, on peut l'imaginer, des indépendants qui craignaient une nouvelle fois d’être les grands perdants des arbitrages entre experts et politiques.

