Horeca, évènements de masse, écoles, quels sont les enjeux du Comité de concertation de ce mercredi 22 décembre ?

Alors que les Belges ont été invités à se faire tester pour éviter la propagation du virus, il leur est aussi conseillé de recourir aux autotests avant de se réunir par exemple. Avant les fêtes et les rassemblements familiaux ou entre amis, la stratégie de testing et la question du coût des autotests pourraient revenir sur la table du Codeco. Entre 3,50€ et 9€, selon qu’on s’approvisionne en grande surface, sur le web ou en pharmacie, ce coût, bien que moindre que celui d’un test PCR, peut, malgré tout, être un frein pour certains.

Dans ce contexte, le vice-Premier ministre Ecolo Georges Gilkinet défendra à nouveau, mercredi au Comité de concertation, la gratuité ou l’accessibilité des autotests, comme il l’a confirmé ce mardi.

"Nous devons considérer la gratuité des autotests comme un investissement permettant de contenir le virus et de soulager la pression sur les hôpitaux", affirme M. Gilkinet dans Le Soir. Cette demande avait déjà été formulée lors du Comité de concertation du 26 novembre dernier. Sur Twitter, le ministre Gilkinet évoque des autotests "accessibles ou gratuits". "Cette mesure a un coût, mais permettra aussi de réaliser des économies importantes. Donner à chacun la possibilité de s’autotester, c’est aider à garder les écoles ouvertes, aider à maintenir le secteur culturel, l’économie et l’Horeca en activité. Et freiner la pandémie", a-t-il plaidé.