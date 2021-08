Horeca, discothèques, fêtes privées, vaccination des soignants : les décisions du Comité de concertation

Le Comité de concertation réuni ce vendredi depuis 14 heures devait se pencher sur la poursuite du "Plan été" et confirmer de nouveaux assouplissements pour le mois de septembre. Plusieurs sujets étaient sur la table des dirigeants du pays : la question du port du masque, les rassemblements dans l’espace privé, les restrictions dans l’Horeca, la question de l’ouverture des boîtes de nuit, les fêtes privées, les cultes, le Covid Safe ticket et l’organisation d’événements. Tous ces domaines d’activité devaient être passés à la loupe et les éventuels assouplissements discutés en fonction de l’évolution sanitaire dans le pays. A côté du nombre de lits en soins intensifs occupés, le taux de vaccination de la population est l’un des critères essentiels. Si la vaccination a bien progressé en Flandre et en Wallonie et a atteint, ce n’est pas le cas en Région bruxelloise où la vaccination reste à la traîne. Raison pour laquelle une bonne partie des assouplissements envisagés ne seront pas possibles à Bruxelles, comme l’a déjà confirmé le Ministre-Président bruxellois, Rudy Vervoort, ce matin.

Dès le 1er septembre, le masque ne sera plus obligatoire dans les locaux accessibles au public d’entreprises, d’administrations publiques ou d’associations culturelles ou sportives pour des événements et fêtes privées de 200 spectateurs ou plus à l’intérieur et de 400 spectateurs ou plus à l’extérieur, sauf si l’autorité locale en décide autrement.

A l’exception des enfants jusqu’à 12 ans, le port du masque reste obligatoire lorsqu’il est impossible de respecter les règles de distance sociale (1,5 m). C’est le cas dans les magasins et les centres commerciaux, dans les salles de conférences, les auditoires, les lieux de culte, les bibliothèques et de manière générale dans les lieux publics ou privés pouvant accueillir un grand nombre de visiteurs, par exemple les rues commerçantes, les marchés, marchés annuels, brocantes, foires, les foires commerciales et les manifestations. Le masque reste obligatoire dans les transports en commun. L’obligation de porter le masque subsiste dans l’Horeca, pour le personnel et les clients sauf lorsqu’ils mangent, boivent ou sont assis à table ou au bar.

C’est l’une des mesures dont on a le plus parlé ces derniers jours et dont on se doutait qu’elle passerait la rampe du Comité de concertation. Les heures d’ouverture et de fermeture du secteur Horeca ne connaîtront plus de restrictions dès le 1er septembre. Jusqu’à présent, les établissements ne pouvaient ouvrir qu’à partir de 5 heures du matin et devaient fermer leurs portes à 1 heure. Tout cela sera terminé en septembre.

Il n’y aura plus non plus de limites pour le nombre de convives à table. Idem pour l’obligation de ne prévoir que des places assises, elle est abrogée.

Les clients d’un établissement Horeca pourront changer de table pour retrouver d’autres convives.

Le service au bar sera à nouveau autorisé

La distance d’1,5m entre les tables ne devra plus être respectée.

Par contre, le port du masque reste obligatoire pour le personnel ainsi que pour les clients lors des déplacements vers une autre table, le bar ou les toilettes, par exemple.

Attention, cette levée des restrictions dans l’Horeca ne s’applique pas à Bruxelles en raison du plus faible taux de vaccination et de la situation sanitaire. Les établissements Horeca de Bruxelles devront encore attendre.